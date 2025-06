Heidi Klum ha assicurato le sue gambe. Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Che si tratti di modelle, musicisti o sportivi, chiunque guadagni grazie al proprio aspetto fisico ha bisogno di proteggerlo. Alcune celebrità si affidano quindi a polizze assicurative del valore di milioni di euro.

Hai fretta? blue News riassume per te Heidi Klum ha assicurato le sue gambe per un totale di 2,2 milioni di dollari, anche se una gamba vale meno a causa di una cicatrice.

David Beckham, Daniel Craig e Mariah Carey hanno speso milioni per le loro parti del corpo, come gambe, corpo e voce.

Keith Richards e Miley Cyrus hanno assicurato parti del corpo insolite: Richards solo il dito medio e la Cyrus presumibilmente la lingua. Mostra di più

Heidi Klum

Modella, presentatrice e imprenditrice: Heidi Klum ha diversi punti su cui reggersi.

Per non parlare delle sue gambe! Secondo gli addetti ai lavori, la 51enne le avrebbe assicurate per circa 2,2 milioni di dollari.

Ma perché 2,2 milioni di dollari e non una cifra tonda? Perché da bambina Heidi è caduta su un vaso e per questo ha una cicatrice su una delle due gambe. L'arto ferito è quindi assicurato solo per 1 milione di dollari, mentre l'altro per 1,2 milioni.

Daniel Craig

Craig, Daniel Craig: l'ex attore di Bond alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2024. KEYSTONE

L'ex agente 007 non è più al servizio di Sua Maestà, ma un corpo in forma è ancora richiesto a Hollywood per le scene d'azione.

Ecco perché l'ex attore di Bond Daniel Craig ha assicurato il suo corpo per sei milioni di euro. Meglio prevenire che curare, in caso di lesioni durante le prossime acrobazie.

Mariah Carey

Anche la pop star Mariah Carey ha messo mano al portafoglio per assicurarsi: non solo la sua voce, ma anche le sue gambe, per un totale di 35 milioni di dollari.

Keith Richards

Il bene più prezioso di Keith Richards? Le sue mani. Per decenni, l'uomo dei Rolling Stones ha deliziato i fan di tutto il mondo con il suo inconfondibile suono di chitarra.

Va da sé che se l'è quindi fatte assicurare: per 1,7 milioni di dollari.

Pare però che non abbia assicurato le mani in sé, ma solo il dito medio. Perché? Questo rimane un segreto.

Miley Cyrus

Anche la diva del pop Miley Cyrus si aggiunge alla schiera delle star assicurate.

La cantante di «Flowers» si sarebbe fatta assicurare solo la lingua piuttosto che la sua voce roca. L'importo non è noto.