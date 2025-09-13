La regina Elisabetta, in occasione del Giubileo di Platino, a giugno del 2022. KEYSTONE

Una fonte interna alla famiglia reale ha rivelato qual è stata la stoica reazione della defunta regina Elisabetta alla notizia di avere una forma di cancro al midollo osseo e di non avere molto tempo da vivere. La monarca aveva espresso anche un ultimo desiderio, che si è avverato.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2021 alla regina Elisabetta sarebbe stato diagnosticato un mieloma multiplo, una forma di cancro al midollo osseo.

Stando ad un ex dipendente dei Windsor, i medici le avevano detto che non sarebbe sopravvissuta oltre il Natale di quell'anno.

La monarca espresse allora un ultimo desiderio: poter partecipare al Giubileo di Platino, i festeggiamenti per i 75 anni del suo trono, a giugno del 2022.

La regina è morta tre mesi dopo. Mostra di più

La compostezza e la capacità della defunta regina Elisabetta di portare avanti i propri doveri reali nonostante le difficoltà nella sua vita privata erano ben note durante tutto il suo regno. Fino alla fine.

Giova ricordare che la monarca è morta l'8 settembre 2022 e, come si legge nel certificato ufficiale di morte, per un «decesso naturale per vecchiaia».

A tre anni dalla sua morte, come riportato da «The Mirror», una fonte interna alla famiglia reale ha affermato che anche durante gli ultimi giorni della sua vita, la regina non ha mai abbandonato il suo stoico atteggiamento.

La diagnosi di cancro

Stando al tabloid britannico, i medici le avevano comunicato che era affetta da una forma di cancro al midollo osseo, il mieloma multiplo, che le avrebbe lasciato poco tempo da vivere.

Anche secondo il «Manchester Evening News», la diagnosi sarebbe stata comunicata solo poche settimane dopo la morte del marito, il principe Filippo, nel 2021.

Ma la regina più longeva della storia del Regno Unito reagì con il suo tipico stoicismo. E avrebbe chiesto al suo team medico di aiutarla a realizzare un desiderio particolarmente toccante.

La regina Elsiabetta in compagnia del marito, il principe Philip, duca di Edinburgo nel 2012. KEYSTONE

L'ultimo desiderio

Paul Burrell, che lavorava per i Windsor, ha affermato che i dottori che l'avevano in cura le avevano detto che probabilmente non sarebbe sopravvissuta oltre il Natale del 2021.

L'ex dipendente della famiglia reale ha raccontato che la monarca, a 95 anni, ha reagito con coraggio con quattro semplici parole: «Beh, è un peccato».

Burrell sostiene che la regina abbia aggiunto che era un peccato, «perché il prossimo anno è l'anno del mio Giubileo di Platino e mi sarebbe piaciuto vederlo».

La monarca ha poi chiesto ai suoi medici cosa potevano fare per aiutarla a esaudire un'ultima richiesta e festeggiare con il suo popolo il giubileo. «Potete tenermi in vita per quello?».

L'allora principe Carlo, a sinistra, con la regina Elisabetta, il principe Louis accanto a Kate, duchessa di Cambridge, e la principessa Charlotte, sul balcone di Buckingham Palace, Londra, giovedì 2 giugno 2022, nel primo dei quattro giorni di festeggiamenti per celebrare il Giubileo di platino. KEYSTONE

«Lei sapeva bene che stava morendo»

Sempre Burrell ha dichiarato: «Ha sopportato trasfusioni di sangue e seguito scrupolosamente le prescrizioni dei medici, rinunciando ai suoi amati gin tonic, gin e Dubonnet e martini, e bevendo invece succo di mela (e succo di pomodoro la domenica come regalo speciale) per prolungare la sua vita».

L'hanno tenuta in vita per assistere all'evento storico del suo regno, «ma lei sapeva bene che stava morendo».

La defunta monarca aveva imposto il segreto a coloro che erano a conoscenza delle sue condizioni di salute e alla fine è morta all'età di 96 anni, mesi dopo la previsione iniziale dei medici, nel settembre 2022.