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Tre giorni di celebrazioni Ecco dove si terranno le nozze di Dua Lipa e Callum Turner

ai-scrape

25.4.2026 - 09:10

Dua Lipa e il fidanzato Callum al Vanity Fair Oscar Party lo scorso marzo (foto d'archivio).
Dua Lipa e il fidanzato Callum al Vanity Fair Oscar Party lo scorso marzo (foto d'archivio).
KEYSTONE

Dua Lipa e il compagno Callum Turner hanno scelto Palermo per il loro matrimonio previsto per settembre di quest'anno. L'evento sarà curato da Alessandra Grillo, la stessa wedding planner delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez.

Alessia Moneghini

25.04.2026, 09:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo come cornice del loro matrimonio.
  • L'evento sarà curato da Alessandra Grillo, la wedding planner che si è occupata delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez.
  • Il matrimonio si preannuncia come uno degli eventi mondani più iconici di quest'anno.
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Palermo diventerà quest'anno la cornice di uno dei matrimoni più attesi dello spettacolo internazionale.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro «sì» previsto per settembre.

La decisione non è casuale. La coppia ha un forte legame con la città che ha visitato insieme lo scorso anno. La popstar ha definito Palermo «nel cuore».

Le celebrazioni dureranno tre giorni. Si svolgeranno dal 5 al 7 settembre con quartier generale presso Villa Igiea. Questo storico hotel di lusso è affacciato sul mare. Un intero piano è stato riservato per accogliere gli ospiti internazionali.

La stessa wedding planner dei Ferragnez

Come scrive il portale, l'organizzazione dell'evento è stata affidata ad Alessandra Grillo. La wedding planner è nota per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.

Il suo coinvolgimento suggerisce un matrimonio scenografico e curato nei minimi dettagli. Il programma prevede eventi e momenti esclusivi.

La cerimonia sarà volutamente intima. La lista degli invitati è ristretta ad amici e familiari più vicini. Tra i nomi che circolano figurano alcune star internazionali della musica e della moda.

La coppia ha reso pubblica la relazione nel 2024. Dopo mesi di indiscrezioni i due sembrano pronti per il passo definitivo. Il matrimonio si preannuncia come uno degli eventi mondani più iconici dell'anno.

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