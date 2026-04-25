Dua Lipa e il fidanzato Callum al Vanity Fair Oscar Party lo scorso marzo (foto d'archivio). KEYSTONE

Dua Lipa e il compagno Callum Turner hanno scelto Palermo per il loro matrimonio previsto per settembre di quest'anno. L'evento sarà curato da Alessandra Grillo, la stessa wedding planner delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez.

Hai fretta? blue News riassume per te Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo come cornice del loro matrimonio.

L'evento sarà curato da Alessandra Grillo, la wedding planner che si è occupata delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez.

Il matrimonio si preannuncia come uno degli eventi mondani più iconici di quest'anno. Mostra di più

Palermo diventerà quest'anno la cornice di uno dei matrimoni più attesi dello spettacolo internazionale.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro «sì» previsto per settembre.

La decisione non è casuale. La coppia ha un forte legame con la città che ha visitato insieme lo scorso anno. La popstar ha definito Palermo «nel cuore».

Le celebrazioni dureranno tre giorni. Si svolgeranno dal 5 al 7 settembre con quartier generale presso Villa Igiea. Questo storico hotel di lusso è affacciato sul mare. Un intero piano è stato riservato per accogliere gli ospiti internazionali.

La stessa wedding planner dei Ferragnez

Come scrive il portale, l'organizzazione dell'evento è stata affidata ad Alessandra Grillo. La wedding planner è nota per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.

Il suo coinvolgimento suggerisce un matrimonio scenografico e curato nei minimi dettagli. Il programma prevede eventi e momenti esclusivi.

La cerimonia sarà volutamente intima. La lista degli invitati è ristretta ad amici e familiari più vicini. Tra i nomi che circolano figurano alcune star internazionali della musica e della moda.

La coppia ha reso pubblica la relazione nel 2024. Dopo mesi di indiscrezioni i due sembrano pronti per il passo definitivo. Il matrimonio si preannuncia come uno degli eventi mondani più iconici dell'anno.