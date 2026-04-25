Tre giorni di celebrazioniEcco dove si terranno le nozze di Dua Lipa e Callum Turner
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25.4.2026 - 09:10
Dua Lipa e il compagno Callum Turner hanno scelto Palermo per il loro matrimonio previsto per settembre di quest'anno. L'evento sarà curato da Alessandra Grillo, la stessa wedding planner delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez.
Palermo diventerà quest'anno la cornice di uno dei matrimoni più attesi dello spettacolo internazionale.
Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro «sì» previsto per settembre.
La decisione non è casuale. La coppia ha un forte legame con la città che ha visitato insieme lo scorso anno. La popstar ha definito Palermo «nel cuore».
Le celebrazioni dureranno tre giorni. Si svolgeranno dal 5 al 7 settembre con quartier generale presso Villa Igiea. Questo storico hotel di lusso è affacciato sul mare. Un intero piano è stato riservato per accogliere gli ospiti internazionali.
Come scrive il portale, l'organizzazione dell'evento è stata affidata ad Alessandra Grillo. La wedding planner è nota per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.
Il suo coinvolgimento suggerisce un matrimonio scenografico e curato nei minimi dettagli. Il programma prevede eventi e momenti esclusivi.
La cerimonia sarà volutamente intima. La lista degli invitati è ristretta ad amici e familiari più vicini. Tra i nomi che circolano figurano alcune star internazionali della musica e della moda.
La coppia ha reso pubblica la relazione nel 2024. Dopo mesi di indiscrezioni i due sembrano pronti per il passo definitivo. Il matrimonio si preannuncia come uno degli eventi mondani più iconici dell'anno.