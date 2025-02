Ecco gli scandali di nudo che hanno scosso il mondo delle celebrità

La compagna di Kanye West quasi nuda ai Grammy Awards Kanye West e Bianca Censori sul red carpet. Immagine: dpa Kanye West con Bianca Censori, che sotto il cappotto indossava poco più di una calza trasparente. Immagine: Keystone Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Immagine: IMAGO/Sipa USA Sensazionale apparizione ai Grammy di Los Angeles il 2 febbraio 2025: Bianca Censori con il marito Kanye West. Immagine: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP La compagna di Kanye West quasi nuda ai Grammy Awards Kanye West e Bianca Censori sul red carpet. Immagine: dpa Kanye West con Bianca Censori, che sotto il cappotto indossava poco più di una calza trasparente. Immagine: Keystone Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Immagine: IMAGO/Sipa USA Sensazionale apparizione ai Grammy di Los Angeles il 2 febbraio 2025: Bianca Censori con il marito Kanye West. Immagine: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

La moglie di Kanye West, Bianca Censori, ha di recente fatto notizia quando ha sfilato sul tappeto rosso dei Grammy Awards indossando un abito trasparente, mostrandosi praticamente nuda. Non è però stata la prima: altre celebrità prima di lei hanno scioccato il mondo svelando la loro pelle.

Hai fretta? blue News riassume per te Bianca Censori ha fatto scalpore ai Grammy Awards per aver indossato un abito a rete trasparente.

La moglie di Kanye West non è però stata la prima: prima di lei ci sono state altre celebrità che sono apparse mezze nude e che hanno fatto notizia.

Anche Rose McGowan e Kate Moss, tra le altre, si sono presentate in abiti scandalosi sul red carpet.

La prima ad aver indossato un naked dress nella storia dello spettacolo sarebbe stata Marilyn Monroe. Mostra di più

Alcuni sono impazziti quando Bianca Censori (30 anni) ha lasciato cadere il cappotto ai Grammy Awards. La moglie di Kanye West (47 anni) ha rivelato un abito a rete trasparente che non lasciava davvero nulla all'immaginazione. Niente slip, niente reggiseno, solo pelle nuda.

Il minuscolo vestito di nylon non ha solo scioccato il mondo dello spettacolo, ma il rapper potrebbe volerlo sfruttare per bene, come si vede su Instagram.

Ye, al momento, ha infatti solo tre post sul suo profilo, uno dei quali mostra il «vestito trasparente». Secondo il «Daily Mail», in precedenza c'erano altri dettagli sotto, che nel frattempo ha cancellato: «Realizzato in nylon velato ed elasticizzato in un solo senso, con due pinces e tenuto insieme con un punto baby lock da 2 mm leggermente più scuro, color pelle».

In un altro post su Instagram, un altro capo di abbigliamento è al centro della scena: un body nero trasparente. «La persona più googlata sulla terra indossa la collezione donne Yeezy», annuncia il musicista. E il body è effettivamente disponibile online, a soli 20 dollari.

Resta da vedere se l'audace abito seguirà il suo corso. Una cosa è certa: ci sono stati scandali prima di Bianca. La moglie di West non è la prima donna a rivelare molto sul tappeto rosso. Le sue predecessori non sono state così cruente, ma hanno sicuramente fatto scalpore mostrando un bel po' di pelle.

Bella Hadid al Festival di Cannes (2024)

Certo, l'abito marrone con cui Bella Hadid (28 anni) si è presentata al Festival di Cannes l'anno scorso non era all'altezza di Censori. Ma la scelta ha suscitato un grande clamore: la modella ha messo in mostra i capezzoli quasi scoperti, ma per il resto era abbastanza coperta.

La modella Bella Hadid ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes nel 2024 con un abito molto trasparente. Keystone/Epa/Guillaume Horcajuelo

Rita Ora al Met Gala (2024)

Il tema del Met Gala dell'anno scorso era «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion». I partecipanti potevano interpretare questo slogan come volevano.

Rita Ora (34 anni) ha probabilmente pensato che le belle addormentate raramente indossano molto tessuto. Infatti, quella sera la cantante ha indossato due naked dress, con il seno che traspariva dal secondo abito.

L'abito che Rita Ora ha indossato al Met Gala 2024 era molto scintillante. Imago

Rihanna ai CFDA Fashion Awards (2014)

Nel 2014 è stata Rihanna (36 anni) a presentarsi davanti ai flash con un abbagliante accenno di nulla. In occasione dei CFDA Fashion Awards, la cantante è stata premiata e ha rubato la scena a tutti gli altri presenti.

Il suo abito su misura era tempestato di 230'000 pietre Swarovski, che non riuscivano a coprire tutti i lineamenti dell'artista. L'abito è stato disegnato e realizzato da Adam Selman.

Ai CFDA Fashion Awards, Rihanna ha indossato un abito scintillante che rivelava molto. Keystone/AP

Miley Cyrus agli MTV Video Music Awards (2013, 2015)

Ci è voluto un po' di tempo prima che la gente si abituasse al fatto che Miley Cyrus (32 anni) non era più la star Disney ben educata di un tempo.

La prima volta che ha fatto scalpore è stata la sua apparizione agli MTV Video Music Awards nel 2013. In quell'occasione, ha indossato un completo di lingerie color pelle e si è esibita in passi di danza provocanti sul palco.

Nel 2015 per gli MTV Video Music Awards ha scelto ancora una volta un abito in cui l'ex star di «Hannah Montana» si vedeva quasi completamente come mamma l'ha fatta.

I look scandalosi di Miley Cyrus Nel 2013, Miley Cyrus ha scelto un set di lingerie color pelle per gli MTV Music Awards. In questo modo ha detto definitivamente addio alla sua immagine Disney. Immagine: KEYSTONE/Charles Sykes/Invision/AP Due anni dopo, si è presentata nuovamente agli MTV Music Awards con un abito succinto. Immagine: KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP I look scandalosi di Miley Cyrus Nel 2013, Miley Cyrus ha scelto un set di lingerie color pelle per gli MTV Music Awards. In questo modo ha detto definitivamente addio alla sua immagine Disney. Immagine: KEYSTONE/Charles Sykes/Invision/AP Due anni dopo, si è presentata nuovamente agli MTV Music Awards con un abito succinto. Immagine: KEYSTONE/Jordan Strauss/Invision/AP

Rose McGowan agli MTV Video Music Awards (1998)

Chi non ricorda l'abito nero a rete di Rose McGowan (51 anni), indossato dall'attrice agli MTV Video Music Awards del 1998? Per quanto l'allora fidanzato Marilyn Manson (56 anni) si presentasse in modo stridente, nessuno poteva rubarle la scena.

Perché il suo outfit ha davvero rivelato tutto. In seguito, la star di «Streghe» spiegò la sua scelta dicendo che voleva fare una dichiarazione: voleva sottolineare con quell'abito che si era sempre sentita un oggetto.

Kate Moss a una festa (1998)

All'età di soli 19 anni, Kate Moss (51 anni) optò per un abito che avrebbe cambiato la sua vita. La modella si presentò a una festa di un'agenzia di modelle con un maxi abito scintillante che probabilmente era più trasparente di quanto pensasse, come raccontò in seguito a «Vogue».

Si rese conto solo in seguito, nelle foto, che l'abito di Liza Bruce rivelava il suo seno e gli slip neri. Le foto fecero il giro del mondo e Moss divenne in seguito una delle più grandi top model di tutti i tempi.

Cher al Met Gala (1974)

Ancora più indietro nel tempo, mostrare molta pelle era uno scandalo ancora più grande. Ma Cher (78 anni) era sempre in anticipo sui tempi e osò indossare un abito speciale al Met Gala del 1974.

Fece disegnare a Bob Mackie, che aveva già disegnato l'original naked dress per Marilyn Monroe (1926-1962), un abito che sarebbe rimasto indimenticabile e che rivelava decisamente molto.

Jane Birkin a Parigi (1969)

Il mini abito nero e trasparente di Jane Birkin (1946-2023) era ancora più audace per il 1969, quando l'attrice indossò a Parigi insieme a Serge Gainsbourg (1928-1991).

Sebbene si trattasse di un tessuto scuro, l'attrice esponeva molto di quello che c'era sotto. Una sottoveste nera sotto, la pelle nuda sopra.

Marilyn Monroe e il «vestito nudo originale» (1962)

In realtà non rivelava molto, ma l'abito di Marilyn, che indossò quando cantò «Happy Birthday» per John F. Kennedy (1917-1963) nel 1962, è noto come l'original naked dress.

Dato che il modello si adattava alla Monroe come una seconda pelle e il colore corrispondeva alla sua carnagione, molti pensarono che l'attrice fosse nuda.