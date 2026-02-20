Ecco i cinque maggiori scandali reali degli ultimi anni

La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia con il figlio Marius Borg Høiby (a sinistra), l'ex re di Spagna Juan Carlos I e il principe Andrea (a destra): da anni diverse monarchie sono alle prese con scandali giudiziari. Keystone/Imago/Bildmontage Chatgpt

La notizia ha fatto il giro del mondo: l'ex principe Andrea è stato arrestato nel giorno del suo 66mo compleanno. Ma non è il solo reale (o ex tale) a essere alle prese con questioni giudiziarie: a inizio febbraio, infatti, ha preso il via il processo al figlio della principessa ereditaria norvegese. Da anni le monarchie europee sono alle prese con guai di vario tipo: ecco una panoramica di cinque casi.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex principe britannico Andrea è stato arrestato giovedì 19 febbraio 2026 per «sospetto abuso d'ufficio». È stato criticato per anni, in particolare per i suoi legami con il pedofilo Jeffrey Epstein.

Nuove rivelazioni sullo scandalo Epstein hanno coinvolto diverse case reali europee, in particolare quella britannica, quella norvegese e quella svedese, e hanno portato ancora una volta sotto i riflettori degli ex contatti dei reali di alto rango.

Ma non solo: in Norvegia, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, è sotto processo con 38 capi d'accusa, mettendo così a dura prova la già assediata famiglia reale.

Negli ultimi anni, altri scandali nelle monarchie europee hanno fatto vacillare la fiducia nelle case reali. Una panoramica di alcuni dei maggiori scandali. Mostra di più

I nomi di diversi reali nei documenti esplosivi sul caso Epstein

Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato i fascicoli d'indagine sul caso Jeffrey Epstein.

L'epicentro dello scandalo comprende i nomi di diversi reali, dall'ex principe Andrea ai monarchi scandinavi. Tra questi ci sono quelli della casa reale norvegese, che attualmente versa in cattive acque, e di quella svedese.

Le ultime e-mail dei file esplosivi suggeriscono che il fratello minore di re Carlo III abbia passato documenti governativi riservati al pedofilo e, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, abbia continuato ad avere contatti con lui anche se all'epoca Epstein era già stato condannato per reati sessuali.

I documenti riguardano viaggi ufficiali e analisi di investimenti del periodo in cui Andrea era rappresentante del commercio britannico.

Non è ancora stato confermato che il terzogenito della regina Elisabetta II sia stato arrestato sulla base di questi documenti, anche se pare molto probabile. Quello che la polizia ha dichiarato è che è stato arrestato per «sospetto abuso d'ufficio».

Anche la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si è trovata al centro della controversia su Epstein. Secondo i documenti appena pubblicati, la 52enne ha mantenuto contatti privati con lui per diversi anni. Il suo nome compare centinaia di volte nei file.

I documenti mostrano che Mette-Marit comunicava regolarmente con Epstein via e-mail e lo incontrava più volte, anche nella sua casa di Palm Beach, nonostante l'uomo fosse già stato condannato per gravi reati sessuali.

In una dichiarazione scritta, la principessa ereditaria norvegese si è scusata pubblicamente per questo legame, ha preso le distanze dai crimini di Epstein e ha spiegato che alcune parti del loro scambio non riflettono la persona che è oggi. Si rammarica di non aver riconosciuto prima «che tipo di persona fosse».

Secondo i documenti, anche la principessa Sofia di Svezia è coinvolta: la corte reale ha confermato che ha incontrato Jeffrey Epstein diverse volte quando aveva 20 anni, in occasione di eventi sociali, tra cui un'uscita a un ristorante e la proiezione di un film.

Gli incontri sono avvenuti prima che la donna entrasse a far parte della famiglia reale. Secondo il tribunale, non c'è stata una relazione stretta e non ci sono stati ulteriori contatti. Inoltre, non aveva ricevuto alcun sostegno finanziario o di altro tipo dal pedofilo.

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella. 28.11.2025

Il figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit a processo

E per la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit i guai non sono finiti lì. È infatti attualmente in corso a Oslo il processo penale di dimensioni mostruose contro suo figlio Marius Borg Høiby, avuto da una precedente relazione.

Il 27enne è accusato di un totale di 38 capi d'accusa, tra cui stupro, abuso di relazioni strette, aggressione, danni alla proprietà e violazione del divieto di visita. Le prime accuse sono state rese pubbliche nel 2024.

Il verdetto dovrebbe essere emesso il 19 marzo. Gran parte del processo si svolge a porte chiuse. Si sa però che un giorno in aula si è verificato un incidente: Høiby è svenuto e ha richiesto assistenza medica.

Sebbene il figlio della principessa ereditaria sia un membro della famiglia reale, non porta il titolo di principe e non ha incarichi ufficiali. Ma nonostante ciò la vertenza rappresenta un peso enorme per la famiglia reale norvegese.

La situazione è particolarmente difficile per Mette-Marit: da anni soffre di una malattia polmonare cronica e pare che la sua salute stia peggiorando, tanto da essere in attesa di un nuovo polmone.

Il processo contro il figlio arriva quindi in un momento già difficile per la principessa e il principe ereditario Haakon.

Milioni dall'Arabia Saudita a Ginevra: ecco gli scandali finanziari dell'ex re Juan Carlos

Emotivamente e in cattive condizioni di salute, Juan Carlos ha abdicato nel 2014. Dopo diversi scandali, vive in esilio. (foto d'archivio) Raúl Terrel/EUROPA PRESS/dpa

Gli scandali finanziari dell'ex re di Spagna Juan Carlos I - in carica dal 1975 al 2014 - riempiono interi libri. Essi ruotano attorno all'evasione fiscale, alla corruzione e agli affari. Tuttavia non è ancora stato condannato per alcun reato.

Nel marzo 2022, la Procura spagnola ha chiuso tutte le indagini su presunti casi di corruzione, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. I motivi erano la prescrizione, l'immunità di cui godeva durante il suo regno e la mancanza di prove.

Era indagato anche in Svizzera per un pagamento milionario proveniente dall'Arabia Saudita - si parla di circa 100 milioni di dollari - che nel 2008 era confluito su un conto a Ginevra di una fondazione legata a Juan Carlos. L'indagine era incentrata su sospetti di possibile riciclaggio di denaro in relazione a un progetto ferroviario saudita. Anche questo caso, però, è stato archiviato, nel 2021, per mancanza di prove.

Nonostante il proscioglimento legale, il danno d'immagine per la Spagna rimane considerevole. Nell'agosto 2020, l'ex sovrano ha lasciato il suo Paese e si è trasferito ad Abu Dhabi dopo che le indagini su presunti conti esteri non dichiarati, flussi di denaro multimilionari - anche dall'Arabia Saudita - e regali di lusso sono diventate pubbliche e hanno gettato la monarchia spagnola in una grave crisi di fiducia.

Anche le accuse di diritto civile - tra cui quelle di Corinna zu Sayn-Wittgenstein - hanno fatto notizia. La donna d'affari tedesco-danese ed ex stretta confidente di Juan Carlos, con cui si dice abbia avuto una relazione per anni, ha accusato l'ex re di averla controllata e messa sotto pressione dopo la separazione.

Juan Carlos ha respinto le accuse e ha invocato la sua immunità in quanto ex capo di Stato. Una causa corrispondente a Londra è stata infine respinta, non per motivi di merito, ma per motivi legali.

L'Infanta Cristina, sorella del re Felipe VI, e il marito Iñaki Urdangarin durante una passeggiata nel dicembre 2019. Urdangarin è stato condannato al carcere nel 2018 per lo scandalo di corruzione «Caso Nóos». Nel gennaio 2022, la coppia ha annunciato la separazione a seguito di foto con un'altra donna. KEYSTONE

Un altro caso di corruzione ha scosso le mura reali spagnole: L'ex stella della pallamano e genero di Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, è stato condannato per appropriazione indebita di fondi pubblici, frode e reati fiscali nel 2018 nel cosiddetto «scandalo Nóos».

Urdangarin avrebbe distratto milioni di euro da contratti pubblici attraverso una fondazione. Ha ricevuto una condanna a cinque anni e dieci mesi di carcere. È stato rilasciato all'inizio del 2022 e trasferito in un carcere aperto.

La famosa intervista, manipolata, alla principessa Diana

Nel 1995 la principessa Diana rilasciò un'intervista alla BBC, che divenne famosa in tutto il mondo e che ha ancora oggi delle ripercussioni.

In essa parlò apertamente della rottura del suo matrimonio con il principe Carlo, dell'infedeltà del marito, della sua stessa relazione, della sua depressione e dei suoi disturbi alimentari. Il tutto era una prima per un membro della famiglia reale britannica davanti alle telecamere.

Più di 200 milioni di persone in tutto il mondo guardarono l'intervista, che è considerata uno dei più grandi scandali nella storia dei Royals. Soprattutto per la famosa frase «in questo matrimonio eravamo in tre», che è diventata il simbolo proverbiale della crisi a palazzo.

In seguito si scoprì che il giornalista della BBC Martin Bashir aveva ottenuto l'intervista con la principessa Diana con l'inganno. Fece produrre falsi estratti conto bancari che avrebbero dimostrato che persone vicine a lei erano state pagate dai servizi segreti per spiarla. In questo modo, ha deliberatamente alimentato la sua diffidenza.

Un rapporto investigativo del 2021 ha concluso che Bashir aveva agito in modo fraudolento e che la BBC non aveva indagato adeguatamente sulle sue azioni all'epoca. L'emittente poi si scusò ufficialmente per questo.

Il principe Alberto e le questioni di paternità

Il principe Alberto II di Monaco appare con la sua sposa, la principessa Charlène di Monaco, al Palazzo di Monaco dopo il loro matrimonio civile il 1° luglio 2011 (foto d'archivio). KEYSTONE

Negli ultimi anni il principe Alberto II di Monaco ha dovuto ripetutamente affrontare i titoli dei giornali che parlavano di suoi figli illegittimi. Ad oggi, ne ha riconosciuti ufficialmente due avuti fuori dal matrimonio con la principessa Charlène, con la quale è spostato dal 2011.

Nel 2006, Alberto ha confermato la paternità di Jazmin Grace Grimaldi (nata nel 1992), figlia di una donna americana. Poco dopo è stata riconosciuta anche quella di Alexandre Grimaldi-Coste (nato nel 2003), la cui madre è un'ex assistente di volo del Togo. Entrambi i casi sono stati chiariti attraverso il test del DNA.

Sebbene Jazmin e Alexandre portino il nome Grimaldi, non sono in linea di successione, poiché solo i figli legittimi hanno diritto all'eredità secondo la legge monegasca. I gemelli Gabriella e Jacques, nati nel 2014 dal matrimonio con Charlène, sono quindi gli unici in linea di successione.

Oltre ai figli riconosciuti, anche altre presunte rivendicazioni di paternità hanno attirato l'attenzione dei media. Tuttavia, queste non sono state legalmente confermate.

Le rivelazioni sulla vita privata di Alberto hanno ripetutamente scosso il Principato nel profondo.

Mentre le notizie sui figli illegittimi facevano scalpore a livello internazionale, la principessa Charlène stava lottando con gravi problemi di salute e si è ritirata dall'attenzione pubblica per mesi. Alberto ha parlato dei momenti difficili della coppia in diverse interviste.