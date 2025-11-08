  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per il bene delle figlie Ecco i dettagli sulla separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

ai-scrape

8.11.2025 - 10:12

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in una foto d'archivio.
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in una foto d'archivio.
IMAGO/ZUMA Wire

Dopo 12 anni insieme e due figlie, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati. Il settimanale «Oggi» anticipa i dettagli dell'accordo di separazione, che dovrebbe garantire la serenità delle bambine.

Alessia Moneghini

08.11.2025, 10:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo il settimanale «Oggi», Raoul Bova e Rocio Munoz Morales avrebbero raggiunto un accordo di separazione.
  • Non essendo sposati, l'intesa prevede l'affidamento condiviso delle figlie, Luna e Alma, che vivranno principalmente nella casa famigliare assegnata alla madre.
  • L'attore deve all'ex un significativo assegno di mantenimento e un risarcimento per danni morali, ma nessun assegno di divorzio.
Mostra di più

Da qualche giorno è arrivata la conferma che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono separati dopo 12 anni insieme e la nascita delle loro figlie, Alma e Luna.

E sempre fino a pochi giorni fa, l'attrice smentiva le parole dell'ex secondo cui i due avrebbero già raggiunto un accordo. Oggi però pare che la coppia abbia trovato un'intesa che tuteli il benessere delle bambine.

Come riporta «Oggi», i due si sono concordati grazie alla mediazione dei loro avvocati, Annamaria Bernardini De Pace per Bova e Antonio Conte per Morales.

Affido condiviso e assegno di mantenimento significativo

L'accordo, che dovrebbe essere finalizzato entro metà novembre, prevede che la casa familiare venga assegnata alla madre.

Inizialmente sembrava che quest'ultima volesse l'affido esclusivo delle figlie, ma alla fine si è optato per un affido condiviso, con le bambine che vivranno principalmente con Morales.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che, nonostante la rabbia iniziale, la donna non ha mai ostacolato il rapporto tra il padre e le figlie, mantenendo sempre un dialogo civile.

L'assegno di mantenimento per Luna e Alma sarà significativo e includerà anche un risarcimento per i danni morali e di immagine subiti dall'attrice. Non essendo mai stati sposati, non è previsto un assegno di divorzio.

Un buon rapporto per il bene delle figlie

Come scrive «TGcom24», durante una diretta Instagram con Fiorello, Morales ha dichiarato: «Ormai siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre».

L'attrice ha aggiunto che nonostante le difficoltà è importante mantenere un buon rapporto per il bene delle figlie.

Giova ricordare che la separazione è arrivato dopo che in estate sono trapelati dei messaggi privati tra Bova e Martina Ceretti, considerata la sua presunta amante. L'attore è stato però visto di recente in compagnia della collega Beatrice Arnera.

I più letti

È morto Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra famoso per Sanremo
La Cina mette in servizio la portaerei Fujian, ecco di cosa è capace
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Ecco i dettagli sulla separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Di più su Raoul Bova

Negato qualsiasi accordo. Raoul Bova: «Io e Rocío separati da tempo», lei replica: «Non è vero»

Negato qualsiasi accordoRaoul Bova: «Io e Rocío separati da tempo», lei replica: «Non è vero»

Dopo lo scandalo mediatico. Nuovo capitolo per Raoul Bova? L'attore sorpreso con Beatrice Arnera a Roma

Dopo lo scandalo mediaticoNuovo capitolo per Raoul Bova? L'attore sorpreso con Beatrice Arnera a Roma

La reazione. Rocío rompe il silenzio su Bova: «Conosco la verità, ma scelgo di non parlare»

La reazioneRocío rompe il silenzio su Bova: «Conosco la verità, ma scelgo di non parlare»

Altre notizie

Lutto. È morto Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra famoso per Sanremo

LuttoÈ morto Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra famoso per Sanremo

Abitazione gigantesca. I vicini contro Zuckerberg: «Ha una scuola privata in casa»

Abitazione gigantescaI vicini contro Zuckerberg: «Ha una scuola privata in casa»

Musica. Giorgia torna con il nuovo album «G»: «Rappresenta la mia essenza»

MusicaGiorgia torna con il nuovo album «G»: «Rappresenta la mia essenza»