Taylor Swift KEYSTONE

Taylor Swift e Travis Kelce hanno annunciato il loro fidanzamento su Instagram, mostrando l'anello di diamanti progettato in collaborazione con il gioielliere Kindred Lubeck. Un anello davvero speciale. Vi raccontiamo di più.

Hai fretta? blue News riassume per te Taylor Swift e Travis Kelce si sposano.

La popstar e il campione NFL hanno condiviso su Instagram l'annuncio del loro fidanzamento, dopo circa due anni di relazione.

Lui le ha regalato un anello di fidanzamento progettato dal gioielliere Kindred Lubeck.

Un diamante old mine, tagliato a mano e caratterizzato da una forma simile a un cuscino: particolarmente popolare tra il XVIII e il XIX secolo; nessuno è uguale all'altro.

Gli esperti di gemme valutano il valore dell'anno dell'ordine di 1 milione di dollari. Mostra di più

Taylor Swift e Travis Kelce hanno condiviso la notizia del loro fidanzamento su Instagram, pubblicando delle foto della proposta romantica avvenuta in un giardino, e dove c'è un primo piano del magnifico anello di diamanti della superstar.

Come riportato da «pagesix.com» l'anello, con un taglio brillante old mine, è stato progettato dal gioielliere Kindred Lubeck in collaborazione con Kelce, come confermato in esclusiva da «Page Six Style».

I diamanti old mine, tagliati a mano e caratterizzati da una forma simile a un cuscino, angoli arrotondati e faccette spesse, erano particolarmente popolari tra il XVIII e il XIX secolo. Nessuno di loro è uguale all'altro.

«Sono un orafo specializzato in incisioni a mano, ma molte persone confondono l'incisione con l'"etching")», ha dichiarato Lubeck, a «Voyage Jacksonville» nel 2024.

«Fondamentalmente, prendo strumenti molto piccoli e affilati e rimuovo pezzi di metallo, solitamente sui lati degli anelli, in un design particolare».

In linea con il suo marchio artistico, la fascia in oro giallo dell'anello di Swift presenta incisioni dettagliate che ne esaltano il fascino antico.

Il suo valore?

Gli anelli progettati da Lubeck attualmente disponibili sul sito di Artifex Fine variano da 4'300 dollari per uno stile con sigillo e motivo a stella polare a 38'000 per un design con diamante cognac old mine da 5,02 carati.

L'anello di fidanzamento Instagram/Taylor Swift

Tuttavia, gli esperti di gemme, come riporta il sito americano, assicurano che la personalizzazione di Kelce, grazie alla pietra centrale più grande, potrebbe valere fino a 1 milione.

L'insegnante d'inglese e quello di ginnastica si sposano

«Il tuo insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano», hanno scritto Swift e Kelce nel loro post.

Per il momento magico, la vincitrice di 14 Grammy ha indossato un abito di seta a righe di Polo Ralph Lauren, sandali color cognac di Louis Vuitton e il suo orologio Cartier Santos Demoiselle tempestato di diamanti.

Il tight end dei Kansas City Chiefs si è coordinato con la sua partner di due anni indossando un maglione blu navy di Polo Ralph Lauren.

I due hanno iniziato a frequentarsi nell'estate del 2023, poco dopo che il giocatore di football aveva tentato (senza successo) di passare il suo numero di telefono alla pop star durante una delle tappe del suo «Eras Tour» a Kansas City.

Da allora sono stati praticamente inseparabili, con lei che ha supportato Kelce in molte delle sue partite, mentre lui ha partecipato all'Eras Tour in diversi paesi, facendo persino un'apparizione sul palco a Londra.