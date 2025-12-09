Anita Mazzotta in finale. Imago

La semifinale del Grande Fratello 2025 ha definito gli ultimi nomi in corsa per la finalissima, tra colpi di scena, televoti lampo e addii inaspettati.

Hai fretta? blue News riassume per te Il pubblico ha scelto Anita Mazzotta come terza finalista, mentre Donatella e Benedetta sono state eliminate.

L'ultimo televoto ha premiato Grazia Kendi, che conquista l'accesso diretto alla finale.

La rosa dei finalisti si completa insieme a Giulia Soponariu e Jonas Pepe, già qualificati. Mostra di più

Il Grande Fratello 2025 si avvicina all'ultima attesissima puntata e la lista dei finalisti è ormai quasi completa. Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, la semifinale ha regalato colpi di scena e scelte lampo affidate ai televoti flash, che hanno messo in mano al pubblico il destino dei concorrenti.

Il momento più teso è arrivato quando il terzo posto in finale è stato conteso da Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta.

Come riferisce «Mediaset», il pubblico ha premiato proprio Anita, che conquista così il suo biglietto per l'ultimo atto del reality, mentre Donatella e Benedetta devono abbandonare la Casa a un passo dal traguardo.

La semifinale non ha risparmiato emozioni nemmeno durante le ultime nomination dell'edizione: ai concorrenti è stato chiesto chi, secondo loro, merita davvero la finale.

Il televoto associato aveva una doppia lama: il più votato avrebbe ottenuto l'accesso diretto alla finale, mentre il meno sostenuto sarebbe stato eliminato all'istante.

A sfidarsi nel confronto finale sono state Grazia Kendi e Rasha Younes. Dopo l’ingresso in studio e qualche istante di suspense, il verdetto è arrivato: Grazia Kendi diventa ufficialmente la quarta finalista del Grande Fratello 2025.