Il Grande Fratello 2025 si avvicina all'ultima attesissima puntata e la lista dei finalisti è ormai quasi completa. Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, la semifinale ha regalato colpi di scena e scelte lampo affidate ai televoti flash, che hanno messo in mano al pubblico il destino dei concorrenti.
Il momento più teso è arrivato quando il terzo posto in finale è stato conteso da Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta.
Come riferisce «Mediaset», il pubblico ha premiato proprio Anita, che conquista così il suo biglietto per l'ultimo atto del reality, mentre Donatella e Benedetta devono abbandonare la Casa a un passo dal traguardo.
La semifinale non ha risparmiato emozioni nemmeno durante le ultime nomination dell'edizione: ai concorrenti è stato chiesto chi, secondo loro, merita davvero la finale.
Il televoto associato aveva una doppia lama: il più votato avrebbe ottenuto l'accesso diretto alla finale, mentre il meno sostenuto sarebbe stato eliminato all'istante.
A sfidarsi nel confronto finale sono state Grazia Kendi e Rasha Younes. Dopo l’ingresso in studio e qualche istante di suspense, il verdetto è arrivato: Grazia Kendi diventa ufficialmente la quarta finalista del Grande Fratello 2025.