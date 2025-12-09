  1. Clienti privati
Verdetto choc Ecco i finalisti del Grande Fratello 2025, tra colpi di scena e televoti lampo

fon

9.12.2025

Anita Mazzotta in finale.
Imago

La semifinale del Grande Fratello 2025 ha definito gli ultimi nomi in corsa per la finalissima, tra colpi di scena, televoti lampo e addii inaspettati.

Nicolò Forni

09.12.2025, 08:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il pubblico ha scelto Anita Mazzotta come terza finalista, mentre Donatella e Benedetta sono state eliminate.
  • L'ultimo televoto ha premiato Grazia Kendi, che conquista l'accesso diretto alla finale.
  • La rosa dei finalisti si completa insieme a Giulia Soponariu e Jonas Pepe, già qualificati.
Il Grande Fratello 2025 si avvicina all'ultima attesissima puntata e la lista dei finalisti è ormai quasi completa. Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, la semifinale ha regalato colpi di scena e scelte lampo affidate ai televoti flash, che hanno messo in mano al pubblico il destino dei concorrenti.

Il momento più teso è arrivato quando il terzo posto in finale è stato conteso da Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta.

Come riferisce «Mediaset», il pubblico ha premiato proprio Anita, che conquista così il suo biglietto per l'ultimo atto del reality, mentre Donatella e Benedetta devono abbandonare la Casa a un passo dal traguardo.

La semifinale non ha risparmiato emozioni nemmeno durante le ultime nomination dell'edizione: ai concorrenti è stato chiesto chi, secondo loro, merita davvero la finale.

Il televoto associato aveva una doppia lama: il più votato avrebbe ottenuto l'accesso diretto alla finale, mentre il meno sostenuto sarebbe stato eliminato all'istante.

A sfidarsi nel confronto finale sono state Grazia Kendi e Rasha Younes. Dopo l’ingresso in studio e qualche istante di suspense, il verdetto è arrivato: Grazia Kendi diventa ufficialmente la quarta finalista del Grande Fratello 2025.

