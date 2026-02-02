Ecco i look più appariscenti e originali esibiti ai Grammy

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026 Lady Gaga ha calcato il tappeto rosso con un abito di piume. Immagine: Keystone Anche Kesha ha optato per le piume. Immagine: Keystone Justin e Hailey Bieber hanno indossato una spilla con la scritta «ICE Out». Immagine: Keystone La critica alle autorità statunitensi per l'immigrazione è condivisa anche dalla cantante R&B Kehlani. Immagine: Keystone E anche Billie Eilish, che indossa un abito del marchio di upcycling Hodakova. Immagine: Keystone L'abito del cantante portoricano Bad Bunny è il primo modello maschile di Schiaparelli. Immagine: Keystone Miley Cyrus ha indossato un'enorme spilla d'oro. Immagine: Keystone Chappell Roan inizialmente indossava un mantello, ma poi ha rivelato un abito che era letteralmente appeso ai suoi capezzoli. Immagine: Keystone Benson Boone in un abito in velluto di Giorgio Armani. Immagine: Keystone La svizzera Manon (terza da destra) con il suo gruppo K-pop Katseye. Immagine: Keystone Heidi Klum ha indossato una seconda pelle. Immagine: Keystone La cantante pop Addison Rae. Immagine: Keystone La cantante neo-soul Olivia Dean. Immagine: Keystone Doechii ha indossato un lungo strascico. Immagine: Keystone Audrey Nuna, Ejae e Rei Ami (da sinistra a destra) sono le cantanti degli Huntr/x di «KPop Demon Hunters». Hanno vinto il primo Grammy per il genere K-Pop con la canzone «Golden». Immagine: Keystone La cantante pop Sabrina Carpenter ha indossato un abito di Valentino. Immagine: Keystone L'attore e musicista Jamie Foxx. Immagine: Keystone La star del K-pop Rosé. Immagine: Keystone Lola Young ha mostrato il suo lato casual. Immagine: Keystone Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026 Lady Gaga ha calcato il tappeto rosso con un abito di piume. Immagine: Keystone Anche Kesha ha optato per le piume. Immagine: Keystone Justin e Hailey Bieber hanno indossato una spilla con la scritta «ICE Out». Immagine: Keystone La critica alle autorità statunitensi per l'immigrazione è condivisa anche dalla cantante R&B Kehlani. Immagine: Keystone E anche Billie Eilish, che indossa un abito del marchio di upcycling Hodakova. Immagine: Keystone L'abito del cantante portoricano Bad Bunny è il primo modello maschile di Schiaparelli. Immagine: Keystone Miley Cyrus ha indossato un'enorme spilla d'oro. Immagine: Keystone Chappell Roan inizialmente indossava un mantello, ma poi ha rivelato un abito che era letteralmente appeso ai suoi capezzoli. Immagine: Keystone Benson Boone in un abito in velluto di Giorgio Armani. Immagine: Keystone La svizzera Manon (terza da destra) con il suo gruppo K-pop Katseye. Immagine: Keystone Heidi Klum ha indossato una seconda pelle. Immagine: Keystone La cantante pop Addison Rae. Immagine: Keystone La cantante neo-soul Olivia Dean. Immagine: Keystone Doechii ha indossato un lungo strascico. Immagine: Keystone Audrey Nuna, Ejae e Rei Ami (da sinistra a destra) sono le cantanti degli Huntr/x di «KPop Demon Hunters». Hanno vinto il primo Grammy per il genere K-Pop con la canzone «Golden». Immagine: Keystone La cantante pop Sabrina Carpenter ha indossato un abito di Valentino. Immagine: Keystone L'attore e musicista Jamie Foxx. Immagine: Keystone La star del K-pop Rosé. Immagine: Keystone Lola Young ha mostrato il suo lato casual. Immagine: Keystone

I Grammy Awards sono stati consegnati domenica sera a Los Angeles. Nella galleria di immagini troverete i look più belli e appariscenti delle star.

Noemi Hüsser

I Grammy sono i premi più importanti dell'industria musicale e gli ambiti trofei sono stati assegnati domenica sera (nella notte in Svizzera).

Ma la cerimonia di premiazione non riguarda solo la musica: le star attirano infatti l'attenzione anche con i abiti che indossano sul tappeto rosso.

Bisogna considerare infatti che sono molto meno numerosi i musicisti che si esibiscono ai Grammy che hanno contratti di marca esclusivi rispetto agli attori che partecipano ai Golden Globe o agli Oscar, per esempio.

Ciò significa che gli outfit delle star sono molto meno prevedibili e spesso più audaci e originali.

I look migliori e più appariscenti dell'edizione 2026 dei Grammi si trovano nella galleria d'immagini (in testa all'articolo).