Tra capezzoli, piume e altro... Ecco i look più appariscenti e originali esibiti ai Grammy

Noemi Hüsser

2.2.2026

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026
Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Lady Gaga ha calcato il tappeto rosso con un abito di piume.

Lady Gaga ha calcato il tappeto rosso con un abito di piume.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Anche Kesha ha optato per le piume.

Anche Kesha ha optato per le piume.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Justin e Hailey Bieber hanno indossato una spilla con la scritta «ICE Out».

Justin e Hailey Bieber hanno indossato una spilla con la scritta «ICE Out».

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. La critica alle autorità statunitensi per l'immigrazione è condivisa anche dalla cantante R&B Kehlani.

La critica alle autorità statunitensi per l'immigrazione è condivisa anche dalla cantante R&B Kehlani.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. E anche Billie Eilish, che indossa un abito del marchio di upcycling Hodakova.

E anche Billie Eilish, che indossa un abito del marchio di upcycling Hodakova.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. L'abito del cantante portoricano Bad Bunny è il primo modello maschile di Schiaparelli.

L'abito del cantante portoricano Bad Bunny è il primo modello maschile di Schiaparelli.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Miley Cyrus ha indossato un'enorme spilla d'oro.

Miley Cyrus ha indossato un'enorme spilla d'oro.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Chappell Roan inizialmente indossava un mantello, ma poi ha rivelato un abito che era letteralmente appeso ai suoi capezzoli.

Chappell Roan inizialmente indossava un mantello, ma poi ha rivelato un abito che era letteralmente appeso ai suoi capezzoli.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Benson Boone in un abito in velluto di Giorgio Armani.

Benson Boone in un abito in velluto di Giorgio Armani.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. La svizzera Manon (terza da destra) con il suo gruppo K-pop Katseye.

La svizzera Manon (terza da destra) con il suo gruppo K-pop Katseye.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Heidi Klum ha indossato una seconda pelle.

Heidi Klum ha indossato una seconda pelle.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. La cantante pop Addison Rae.

La cantante pop Addison Rae.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. La cantante neo-soul Olivia Dean.

La cantante neo-soul Olivia Dean.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Doechii ha indossato un lungo strascico.

Doechii ha indossato un lungo strascico.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Audrey Nuna, Ejae e Rei Ami (da sinistra a destra) sono le cantanti degli Huntr/x di «KPop Demon Hunters». Hanno vinto il primo Grammy per il genere K-Pop con la canzone «Golden».

Audrey Nuna, Ejae e Rei Ami (da sinistra a destra) sono le cantanti degli Huntr/x di «KPop Demon Hunters». Hanno vinto il primo Grammy per il genere K-Pop con la canzone «Golden».

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. La cantante pop Sabrina Carpenter ha indossato un abito di Valentino.

La cantante pop Sabrina Carpenter ha indossato un abito di Valentino.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. L'attore e musicista Jamie Foxx.

L'attore e musicista Jamie Foxx.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. La star del K-pop Rosé.

La star del K-pop Rosé.

Immagine: Keystone

Gli outfit migliori e più accattivanti dei Grammy 2026. Lola Young ha mostrato il suo lato casual.

Lola Young ha mostrato il suo lato casual.

Immagine: Keystone

I Grammy Awards sono stati consegnati domenica sera a Los Angeles. Nella galleria di immagini troverete i look più belli e appariscenti delle star.

02.02.2026, 08:31

02.02.2026, 09:15

I Grammy sono i premi più importanti dell'industria musicale e gli ambiti trofei sono stati assegnati domenica sera (nella notte in Svizzera).

Ma la cerimonia di premiazione non riguarda solo la musica: le star attirano infatti l'attenzione anche con i abiti che indossano sul tappeto rosso.

Bisogna considerare infatti che sono molto meno numerosi i musicisti che si esibiscono ai Grammy che hanno contratti di marca esclusivi rispetto agli attori che partecipano ai Golden Globe o agli Oscar, per esempio.

Ciò significa che gli outfit delle star sono molto meno prevedibili e spesso più audaci e originali.

I look migliori e più appariscenti dell'edizione 2026 dei Grammi si trovano nella galleria d'immagini (in testa all'articolo).

I più letti

