Ecco i look più appariscenti e originali esibiti ai Grammy

Lady Gaga ha calcato il tappeto rosso con un abito di piume.
Anche Kesha ha optato per le piume.
Justin e Hailey Bieber hanno indossato una spilla con la scritta «ICE Out».
La critica alle autorità statunitensi per l'immigrazione è condivisa anche dalla cantante R&B Kehlani.
E anche Billie Eilish, che indossa un abito del marchio di upcycling Hodakova.
L'abito del cantante portoricano Bad Bunny è il primo modello maschile di Schiaparelli.
Miley Cyrus ha indossato un'enorme spilla d'oro.
Chappell Roan inizialmente indossava un mantello, ma poi ha rivelato un abito che era letteralmente appeso ai suoi capezzoli.
Benson Boone in un abito in velluto di Giorgio Armani.
La svizzera Manon (terza da destra) con il suo gruppo K-pop Katseye.
Heidi Klum ha indossato una seconda pelle.
La cantante pop Addison Rae.
La cantante neo-soul Olivia Dean.
Doechii ha indossato un lungo strascico.
Audrey Nuna, Ejae e Rei Ami (da sinistra a destra) sono le cantanti degli Huntr/x di «KPop Demon Hunters». Hanno vinto il primo Grammy per il genere K-Pop con la canzone «Golden».
La cantante pop Sabrina Carpenter ha indossato un abito di Valentino.
L'attore e musicista Jamie Foxx.
Lola Young ha mostrato il suo lato casual.
I Grammy Awards sono stati consegnati domenica sera a Los Angeles. Nella galleria di immagini troverete i look più belli e appariscenti delle star.
I Grammy sono i premi più importanti dell'industria musicale e gli ambiti trofei sono stati assegnati domenica sera (nella notte in Svizzera).
Ma la cerimonia di premiazione non riguarda solo la musica: le star attirano infatti l'attenzione anche con i abiti che indossano sul tappeto rosso.
Bisogna considerare infatti che sono molto meno numerosi i musicisti che si esibiscono ai Grammy che hanno contratti di marca esclusivi rispetto agli attori che partecipano ai Golden Globe o agli Oscar, per esempio.
Ciò significa che gli outfit delle star sono molto meno prevedibili e spesso più audaci e originali.
I look migliori e più appariscenti dell'edizione 2026 dei Grammi si trovano nella galleria d'immagini (in testa all'articolo).