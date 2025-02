Siamo arrivati a metà della gara, e anche la terza serata del Festival di Sanremo ha offerto ai visitatori dei social media lo spunto per creare dei divertenti meme. Ecco una piccola panoramica.

Alessia Moneghini Alessia Moneghini

Una comica come co-conduttrice (Katia Follesa), un gruppo pop degli anni '80 (Duran Duran), e un altro bambino prodigio: una combinazione di ingredienti scoppiettante che anche per la terza serata del Festival di Sanremo ha dato modo al mondo del web di scatenarsi. blue News ha raccolto di nuovo per voi le battute più divertenti.