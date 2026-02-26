  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A tutto Festival Ecco i meme più divertenti della seconda serata di Sanremo 2026

Alessia Moneghini

26.2.2026

Mercoledì sera è andata in scena la seconda serata del Festival della canzone italiana. A Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. 15 gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Come di consuetudine, lo spettacolo canoro, ma non solo, ha offerto spunti per l'ironia del web. 

Igor Sertori

26.02.2026, 08:55

26.02.2026, 08:56

A tutto Festival. Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

A tutto FestivalLe pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar

Sul palco dell'Ariston, nella seconda serata, è tornata Elettra Lamborghini, che in un breve intervento è riuscita a scatenare l'ironia del web con i «festini bilaterali».

La presenza dell'attore Lillo Petrolo ha portato un po' di simpatia alla serata, mentre non è sfuggita l'uscita di scena della neo campionessa olimpionica Lisa Vittozzi, che forse troppo emozionata, ha mancato di salutare Carlo Conti... rimasto di gesso. 

blue News ha raccolto le reazioni più comiche per voi.

A tutto Festival. Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman

A tutto FestivalLe pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman

A tutto Festival. Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026

A tutto FestivalEcco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»
Uno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

Altre notizie

Non può neanche lavorare. Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

Non può neanche lavorareVietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

Spettacolo. Bill Gates ammette: «Frequentare Epstein è stato un enorme errore»

SpettacoloBill Gates ammette: «Frequentare Epstein è stato un enorme errore»

A tutto Festival. Achille Lauro a Sanremo: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore»

A tutto FestivalAchille Lauro a Sanremo: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore»

Ecco di chi si tratta. Uno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

Ecco di chi si trattaUno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

Ecco come mai. Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»

Ecco come maiTrump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»