Mercoledì sera è andata in scena la seconda serata del Festival della canzone italiana. A Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. 15 gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Come di consuetudine, lo spettacolo canoro, ma non solo, ha offerto spunti per l'ironia del web.

quell’icona di Ditonellapiaga che come fermacapelli ha la scritta “Che fastidio” ✈️✈️✈️ #Sanremo2026 pic.twitter.com/GWfR7polF4 — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) February 25, 2026

Sul palco dell'Ariston, nella seconda serata, è tornata Elettra Lamborghini, che in un breve intervento è riuscita a scatenare l'ironia del web con i «festini bilaterali».

La presenza dell'attore Lillo Petrolo ha portato un po' di simpatia alla serata, mentre non è sfuggita l'uscita di scena della neo campionessa olimpionica Lisa Vittozzi, che forse troppo emozionata, ha mancato di salutare Carlo Conti... rimasto di gesso.

blue News ha raccolto le reazioni più comiche per voi.

momento più alto della serata: lisa vitozzi che se ne va senza dare la mano a carlo conti #Sanremo2026 pic.twitter.com/NviSZgRtOW — ¥le ✨💐 (@yleniaindenial1) February 25, 2026

la classifica di sanremo con solo uword (il televoto fa solo danni)#Sanremo2026pic.twitter.com/QvJIjg10Mc — ¥le ✨💐 (@yleniaindenial1) February 26, 2026