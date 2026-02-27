Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026

Giovedì sera è andata in scena la terza serata del Festival della canzone italiana. A Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. 15 gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Come di consuetudine, lo spettacolo canoro, ma non solo, ha offerto spunti per l'ironia del web. blue News ha raccolto per voi le reazioni più comiche.
Fra i cantanti in gara, Sal Da Vinci si conferma come uno dei più popolari. Il ritorno con la sua «Per sempre sì» è sulla bocca di tutti.
Non è passata inosservata l'intrusione sul palco del Suzuki Stage del comico Fru durante l'esibizione dei The Kolors. La seconda in due anni, visto che già era successo nel 2025, quando il gruppo era in gara.
Oltre all'apparizione di Fru, anche quella di Belen Rodriguez - durante l'esibizione di Samurai Jay - è stata oggetto di parecchi commenti. La comparsata della showgirl, in effetti, è goffa: entra, mima una battuta in playback fuori sincro ed esce.
Intanto, Carlo Conti continua a essere ossessionato dalle tempistiche. E il web non perde l'occasione per farci ironia.
Se ne accorge anche Arisa, che gli fa un'offerta particolare...
...richiamando un simpatico siparietto di qualche anno fa.
La stessa Arisa ci ha tenuto a evitare scivoloni, esercitandosi nel backstage per scendere le scale dell'Ariston.
Al web non sfugge niente, neanche ciò che fa Raf dietro le quinte.
Per quanto riguarda gli outfit, a distinguersi più di tutti è stata la co-conduttrice Laura Pausini, grazie al suo abito giallo.
Mentre la co-conduttrice di serata, Irina Shayk, non ha impressionato il pubblico.