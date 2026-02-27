Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026

Giovedì sera è andata in scena la terza serata del Festival della canzone italiana. A Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. 15 gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Come di consuetudine, lo spettacolo canoro, ma non solo, ha offerto spunti per l'ironia del web. blue News ha raccolto per voi le reazioni più comiche.

Fra i cantanti in gara, Sal Da Vinci si conferma come uno dei più popolari. Il ritorno con la sua «Per sempre sì» è sulla bocca di tutti.

e quando sal da vinci andrà all'eurovision urlando SAREMO IO E TE ACCUSSÌ SARÀ P SEMP SÌ #Sanremo2026 pic.twitter.com/oQZ3Y1QK0N — 𝒫ersefoni 𝙼ou ; giada 𓇼𓂃⊹ ⋆｡ (@okitasck) February 26, 2026

Non è passata inosservata l'intrusione sul palco del Suzuki Stage del comico Fru durante l'esibizione dei The Kolors. La seconda in due anni, visto che già era successo nel 2025, quando il gruppo era in gara.

fru sei il ballerino più importante che abbiamo #sanremo2026 — mema🦊❤️ BRIDGERTONS4!🐝💘 (@_Cwtch__) February 26, 2026

Oltre all'apparizione di Fru, anche quella di Belen Rodriguez - durante l'esibizione di Samurai Jay - è stata oggetto di parecchi commenti. La comparsata della showgirl, in effetti, è goffa: entra, mima una battuta in playback fuori sincro ed esce.

Belen ben vestita e sistemata per apparire un nano secondo e pure fuori tempo✨️✨️✨️ #Sanremo2026 — ⁷sofi 💭 IS SEEING BTS✨️ (@yoonkookmin22) February 26, 2026

Intanto, Carlo Conti continua a essere ossessionato dalle tempistiche. E il web non perde l'occasione per farci ironia.

Se ne accorge anche Arisa, che gli fa un'offerta particolare...

arisa che ci ricorda il meme iconico generazionale #Sanremo2026 pic.twitter.com/P7O3nzrMxg — francc___ (@frefra3000) February 26, 2026

...richiamando un simpatico siparietto di qualche anno fa.

“Sei agitato Carlo? Ti serve un tranquillante?”



ARISA L’ICONA CHE SEI 😭🙏 #Sanremo2026 pic.twitter.com/FreuRx3Mfm — Ansia Totale (@ansia_totale) February 26, 2026

La stessa Arisa ci ha tenuto a evitare scivoloni, esercitandosi nel backstage per scendere le scale dell'Ariston.

arisa si esercita a scendere le scale prima di entrare sul palco

belen dietro che attende di fare la sua apparizione 💃🏻#sanremo2026 pic.twitter.com/PRcvrYYoRl — Arisa out of context (@arisaooc) February 27, 2026

Al web non sfugge niente, neanche ciò che fa Raf dietro le quinte.

Tutti, ma proprio tutti, si grattano a Sanremo ✈️✈️✈️ #Sanremo2026 pic.twitter.com/o3a0HPJNu6 — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) February 26, 2026

Per quanto riguarda gli outfit, a distinguersi più di tutti è stata la co-conduttrice Laura Pausini, grazie al suo abito giallo.

Mentre la co-conduttrice di serata, Irina Shayk, non ha impressionato il pubblico.

Io con la stessa voglia di Irina#Sanremo2026 pic.twitter.com/LvdVcXTxqi — Ansia Totale (@ansia_totale) February 26, 2026