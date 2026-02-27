  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A tutto festival Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026

Antonio Fontana

27.2.2026

Giovedì sera è andata in scena la terza serata del Festival della canzone italiana. A Sanremo, Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati da Irina Shayk e Ubaldo Pantani. 15 gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Come di consuetudine, lo spettacolo canoro, ma non solo, ha offerto spunti per l'ironia del web. blue News ha raccolto per voi le reazioni più comiche.

Antonio Fontana

27.02.2026, 09:12

A tutto Festival. Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile

A tutto FestivalLe pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile

Fra i cantanti in gara, Sal Da Vinci si conferma come uno dei più popolari. Il ritorno con la sua «Per sempre sì» è sulla bocca di tutti.

Non è passata inosservata l'intrusione sul palco del Suzuki Stage del comico Fru durante l'esibizione dei The Kolors. La seconda in due anni, visto che già era successo nel 2025, quando il gruppo era in gara.

Oltre all'apparizione di Fru, anche quella di Belen Rodriguez - durante l'esibizione di Samurai Jay - è stata oggetto di parecchi commenti. La comparsata della showgirl, in effetti, è goffa: entra, mima una battuta in playback fuori sincro ed esce.

Intanto, Carlo Conti continua a essere ossessionato dalle tempistiche. E il web non perde l'occasione per farci ironia. 

Se ne accorge anche Arisa, che gli fa un'offerta particolare...

...richiamando un simpatico siparietto di qualche anno fa.

La stessa Arisa ci ha tenuto a evitare scivoloni, esercitandosi nel backstage per scendere le scale dell'Ariston.

Al web non sfugge niente, neanche ciò che fa Raf dietro le quinte.

Per quanto riguarda gli outfit, a distinguersi più di tutti è stata la co-conduttrice Laura Pausini, grazie al suo abito giallo.

Mentre la co-conduttrice di serata, Irina Shayk, non ha impressionato il pubblico.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Su Sanremo 2026

A tutto Festival. «Miss Italia» si scaglia contro Ditonellapiaga per «uso indebito del nome»

A tutto Festival«Miss Italia» si scaglia contro Ditonellapiaga per «uso indebito del nome»

A tutto Festival. Achille Lauro a Sanremo: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore»

A tutto FestivalAchille Lauro a Sanremo: «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore»

Ecco di chi si tratta. Uno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

Ecco di chi si trattaUno spot in diretta lancia l'ipotesi sul prossimo conduttore di Sanremo

Altre notizie

In aula per stupro. Harvey Weinstein punta sugli avvocati di Sean «Diddy» Combs per il terzo processo

In aula per stuproHarvey Weinstein punta sugli avvocati di Sean «Diddy» Combs per il terzo processo

A tutto Sanremo. Salta il duetto Chiello-Morgan: «Non si è creata l'alchimia» o... «Io troppo ingombrante»?

A tutto SanremoSalta il duetto Chiello-Morgan: «Non si è creata l'alchimia» o... «Io troppo ingombrante»?

Dopo il debutto su Disney+. «Italia's Got Talent» sbarca in chiaro su TV8, Maionchi: «A volte ho difficoltà a votare»

Dopo il debutto su Disney+«Italia's Got Talent» sbarca in chiaro su TV8, Maionchi: «A volte ho difficoltà a votare»