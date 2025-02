Carlo Conti, in versione 'bigliettario di Trenitalia' X

Anche la quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì, è stata ispiratrice di tantissimi meme che hanno divertito il web. Eccone alcuni.

Igor Sertori bfi

La quarta serata di Sanremo è stata dedicata ai duetti, che si sono esibiti nelle cover, italiane e straniere.

Tra esibizioni emozionanti e di ottima fattura e altre, meno convincenti, anche al termine della serata di venerdì sono partiti i soliti meme sul web.

Geppi Cucciari, irresistibile

Sguardi ai più incomprensibili

finalmente la madonna l’ha vista davvero pic.twitter.com/NNEjjsyqBl — sara 💐 (@sunvfloower) February 14, 2025

dobbiamo aprire un indagine per capire cosa vede lui che l’occhio umano non vede comunque #Sanremo2025

pic.twitter.com/DDfTi8DZto — bjo 🧚🏻‍♀️ (@livingformlk) February 14, 2025

I ritardi di Trenitalia sono oggetto di ironia sul palco dell'Ariston e sul web

elenco delle persone che trenitalia non assumerebbe mai:#Sanremo2025 pic.twitter.com/5IloHq123M — Arcangelo (@arcangelo_bua) February 14, 2025

I problemi tecnici non potevano non suscitare l'ironia generale...

E come non tirare in ballo il leggendario Topo Gigio

Come lo spieghi a chi è straniero questo momento così iconico #Sanremo2025pic.twitter.com/h9zAYU1yHU — mari (@amaricord) February 14, 2025