Fra Re Carlo e il principe Harry non corre buon sangue. Keystone

La distanza tra re Carlo e il principe Harry si amplia, con il duca di Sussex che apprende dai media del ricovero del padre. La questione della sicurezza rimane un punto di contesa.

Nicolò Forni

La relazione tra re Carlo III e il principe Harry continua a deteriorarsi. Secondo una fonte reale, citata dal magazine «People», il sovrano non risponde né alle lettere né alle telefonate del figlio.

Il 40enne, infatti, avrebbe appreso solo dai media del recente ricovero del padre, avvenuto a marzo, a causa degli effetti collaterali della chemioterapia per il cancro. Un'altra fonte ha confermato che la distanza tra il re e il suo secondogenito non è cambiata negli ultimi mesi.

La freddezza di re Carlo nei confronti di Harry non è solo il risultato degli attacchi pubblici del duca e di Meghan Markle contro la famiglia reale, in particolare contro il principe William. Il sovrano è anche irritato dalla battaglia legale per riottenere la protezione di Scotland Yard quando si trova nel Regno Unito.

La disputa per riavere la protezione di Scotland Yard

La scorta, finanziata con denaro pubblico, è riservata ai membri attivi della famiglia reale, e la sua rimozione è stata decisa dai consiglieri di Carlo del comitato Ravec. Il duca di Sussex sospetta che dietro questa decisione ci sia un tentativo di controllo da parte del Palazzo.

La questione della sicurezza è fondamentale per Harry, il quale è convinto che suo padre potrebbe facilmente ripristinare la protezione di Scotland Yard per lui e la sua famiglia, ma i suoi tentativi di contattare il re sono stati vani.

Re Carlo, secondo le indiscrezioni, non vuole essere coinvolto nelle questioni legali legate alla sicurezza dei Sussex, finanziata dai contribuenti britannici.

Da quando hanno lasciato il Regno Unito, Harry e Meghan pagano personalmente per la loro sicurezza. Dopo il trasferimento in Canada nel 2020, il governo canadese ha smesso di fornire loro una scorta, considerandoli cittadini comuni.

Lo stesso è accaduto negli Stati Uniti, dove l'allora presidente Donald Trump ha dichiarato che non avrebbe finanziato la loro protezione.

In Inghilterra, Paese che Harry considera ancora come la sua casa, vuole che la sua famiglia sia al sicuro, motivo per cui ha intrapreso una battaglia legale per riottenere la scorta. Tuttavia, il re non sembra intenzionato a intervenire in questa disputa.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.