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Rivelazioni nel nuovo docu-film Ecco tutti i retroscena della storia d'amore fra Elodie e Marracash, da «Margarita» a «Crazy Love»

ai-scrape

3.6.2026 - 07:37

Marracash e Elodie in un'immagine d'archivio risalente al 2020.
Marracash e Elodie in un'immagine d'archivio risalente al 2020.
IMAGO/ABACAPRESS

Nel docu-film «King Marracash», il rapper riapre il capitolo più intimo della sua vita privata. Una storia nata e terminata sul set di un videoclip. 

Redazione blue News

03.06.2026, 07:37

03.06.2026, 07:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marracash racconta nel docu-film «King Marracash» la sua storia d’amore con Elodie, nata sul set del videoclip «Margarita».
  • La relazione, intensa e legata anche alla sua vita artistica, accompagna il periodo di lavorazione dell’album «Noi, Loro, Gli Altri».
  • Proprio durante la creazione del disco, il rapper entra in crisi e comincia a mettere in discussione anche il rapporto con la cantante.
  • I due provano a salvare la storia, ma capiscono che qualcosa non funziona più e decidono di lasciarsi nel giorno dello scatto della copertina dell’album.
  • Dopo la rottura, Marracash modifica il finale del videoclip di «Crazy Love» trasformandolo in una metafora della fine del loro amore.
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Marracash torna a parlare di Elodie nel docu-film «King Marracash», diretto da Pippo Mezzapesa e prodotto da Groenlandia. Non lo fa con frasi a effetto, ma con il tono di chi sa di raccontare una ferita importante. 

Il rapper, come raccontato da «Vanity Fair», ripercorre così una relazione che ha segnato una fase cruciale della sua vita. Personale e artistica.

Duetto a sorpresa!. Marracash ed Elodie tornano insieme con «Niente canzoni d'amore». Ecco il video

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Tutto comincia sul set di «Margarita», il video che li vede insieme e che diventa molto più di una collaborazione musicale.

Marracash racconta di aver iniziato a corteggiarla proprio durante le riprese, tra battute, imbarazzo e quel modo un po’ goffo di farsi notare.

Da lì nasce una storia intensa. Elodie entra nella sua vita mentre la carriera del rapper corre veloce, tra palchi importanti, tour e nuove canzoni. Ma non è solo compagna. Diventa anche presenza creativa, figura centrale nel periodo in cui prende forma «Noi, Loro, Gli Altri», l’album uscito nel 2021.

Ed è proprio durante quel lavoro che qualcosa inizia a incrinarsi.

Marracash lo aveva già raccontato nel libro «Qualcosa in cui credere», scritto con il giornalista Claudio Cabona. Mentre il disco prendeva forma, il rapper attraversava una crisi profonda.

Non metteva in discussione soltanto le canzoni. Metteva in discussione tutto. Anche il rapporto con Elodie.

Il video modificato dopo la rottura

I due provano a resistere. Si incontrano, parlano, cercano di capire se sia ancora possibile restare insieme. Nessuno dei due vuole davvero chiudere.

Ma la sensazione è sempre più chiara: la relazione non funziona più.

Il momento decisivo arriva nel giorno dello scatto della copertina dell’album. È lì che la coppia sceglie di lasciarsi.

Marracash riconosce a Elodie di aver tentato fino all’ultimo, di essersi impegnata in quella fase sospesa prima della rottura.

Nel documentario, il rapper aggiunge un dettaglio. Dopo la fine della relazione, ha deciso di modificare lo script del videoclip di «Crazy Love», una delle tracce dell'album «Noi, Loro, Gli Altri». Il finale cambia e diventa una scena durissima: i due si uccidono a vicenda.

Una metafora netta, quasi brutale, della fine del loro amore.

Una storia nata sul set. E sul set arrivata al suo ultimo atto.

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