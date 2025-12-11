Alexandra Taetz con il marito Remo Müller nella settima stagione di «Via per sempre». SRF

Mona Vetsch ha fatto visita ad Alexandra Taetz, emigrata in Germania nel 2016, nel 2023 nell'ambito della trasmissione SRF «Via per sempre». Alexandra è morta di recente di cancro a soli 38 anni. La presentatrice svizzera le ha detto addio con un commovente post.

È stata una delle storie di emigrazione più spettacolari degli ultimi anni: nel 2016 Remo Müller e la sua compagna Alexandra Taetz sono partiti per la Germania con quattro tigri e si sono imbarcati nella loro personale mission impossible: costruire il Tier-Erlebnispark Bell da un rudere abbandonato.

Insieme sono riusciti a creare il parco avventura nella Renania-Palatinato.

Mercoledì è giunta in Svizzera una triste notizia: Alexandra è morta di cancro alla giovane età di 38 anni.

Mona Vetsch, presentatrice di «Via per sempre», il programma di SRF che ha immortalato la sua straordinaria storia, ha detto addio ad Alexandra su Instagram.

«È incredibilmente triste – ha scritto la Vetsch – . Il mio pensiero va a Remo e ai loro figli. Con tutto il cuore, vi auguro forza e momenti di conforto. (...) Alexandra lascia una forte impronta di sé. Porterò sempre con me i ricordi dei giorni felici con lei e la sua famiglia».

L'eredità del parco avventura continuerà

«Il Tier-Erlebnispark Bell era il sogno della sua vita», ha scritto il marito in una commovente dichiarazione su Facebook. Ed era suo desiderio che la famiglia continuasse a curare e gestire la sua eredità.

I funerali si svolgeranno nella cerchia dei parenti più stretti. Alexandra voleva che il giorno del suo compleanno ci fosse una festa in suo onore nel parco con tutti i suoi amici e conoscenti.