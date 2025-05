Ecco il profondo declino della mega-star Katy Perry

Una tempesta online dopo un viaggio nello spazio e un tour di scarso successo: al momento le cose per Katy Perry non vanno affatto bene. Cosa sta succedendo?

La sua immagine ha iniziato a sgretolarsi a metà degli anni 2010.

Il suo recente volo nello spazio l'ha resa ancora più impopolare.

Non è tutto oro quello che luccica. Questo è anche il caso di Katy Perry. Qualsiasi cosa faccia la 40enne al momento, viene ridicolizzata, criticata e derisa. Cosa è successo alla mega star?

L'ascesa

Katy Perry nel 2013. imago images/Mary Evans

Quando Perry baciò una ragazza nel 2008, divenne famosa in tutto il mondo con la sua canzone «I Kissed a Girl». Il suo top, con la panna montata che fuoriesce, era iconico.

La canzone ha fatto il giro delle classifiche e ha raggiunto la prima posizione negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Germania e in numerosi altri Paesi, dove è rimasta in vetta per diverse settimane. Anche il singolo successivo, «Hot n Cold», divenne un successo internazionale.

Con la sua immagine ribelle, gli abiti appariscenti e le canzoni pop orecchiabili, il suo successo ha colpito una generazione e l'ha resa un'icona del pop moderno.

Il suo album «One of the Boys» ha venduto milioni di copie. Ha vinto numerosi premi musicali e si è affermata come una delle popstar di maggior successo degli anni 2010 con altri album come «Teenage Dream» e «Prism».

Katy Perry deve attualmente affrontare molte critiche. Instagram

«Teenage Dream» è stato pubblicato nell'agosto 2010. Contiene numerosi singoli famosi come l'omonimo «Teenage Dream», «Firework», «E.T.», «Last Friday Night» e «The One That Got Away».

L'album è stato anche un grande successo commerciale per Perry: tutti e sei i singoli pubblicati hanno raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli degli Stati Uniti, un record precedentemente detenuto solo da Michael Jackson. L'album successivo, «Prism», si basa su successi con canzoni come «Roar» e «Dark Horse».

Il successo di Perry è stato coronato dall'halftime show del Super Bowl nel 2015, che è stato uno degli spettacoli più visti di tutti i tempi con oltre 118 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti.

La crisi

Katy Perry ha cambiato look passando a un pixie cut biondo idrogeno. Lumeimages.com

Poi il mondo è cambiato.

Clima, guerra e crisi sono ormai all'ordine del giorno. La musica colorata e rilassata della Perry non è più in linea con i tempi. Artiste come Lorde e Billie Eilish sono ora richieste. Cantanti che fanno musica cupa. Musiciste che parlano di dolore e cuori spezzati.

Allo stesso tempo, Rihanna e Beyoncé - della stessa età di Perry - pubblicano album con dichiarazioni politiche con «Anti» e «Lemonade». E hanno avuto successo.

Quindi anche Perry vuole adattarsi. O almeno ci prova. Si taglia i lunghi capelli neri e voluminosi. Porta un pixie cut biondo idrogeno. Nel 2017 esce l'album «Witness». La stessa Perry lo descrive come purposeful pop, cioè pop che ha un messaggio.

Per promuovere l'album, la californiana ha lanciato una campagna insolita: ha vissuto in una casa dotata di 41 telecamere per quattro giorni, trasmessi in diretta su YouTube. I fan hanno potuto assistere alla sua vita quotidiana, tematicamente legata al titolo dell'album «Witness».

Ma l'album ha suscitato sentimenti contrastanti. Alcuni ne hanno lodato il lato personale e sperimentale, altri hanno criticato la produzione e l'hanno trovato poco stimolante.

Dopo il «Witness World Tour», nell'agosto 2018, la 40enne si è presa una pausa dalla musica. A tempo indeterminato, come aveva annunciato all'epoca. Voleva ritirarsi dal mondo dello spettacolo per godersi la sua vita privata e dedicarsi ad altri progetti. Dopo dieci anni di lavoro costante, per la prima volta vuole «rilassarsi».

Per il momento, l'artista mette in pausa la sua carriera musicale e si dedica ad altri lavori. Ad esempio nel 2018 è diventata giudice del talent show «American Idol». Inoltre mette su famiglia con Orlando Bloom. La figlia Daisy Dove nasce nel 2020.

Il «ritorno più disperato dell'anno»

Katy Perry ha pubblicato il suo nuovo album «143» lo scorso anno. Instagram

Dopo la pausa bebè, Perry pubblica l'album «Smile» nel 2020. L'album è stato creato tra il 2018 e il 2020 e tratta temi come la resilienza, la speranza e l'autoimprenditorialità. Anche in questo caso, le critiche sono contrastanti.

Nel 2024 pubblica infine «143». Il titolo dell'album è l'abbreviazione numerica di «I love you». Perry descrive il disco come un album dance ad alta energia, con vibrazioni estive, un alto numero di BPM e pieno di gioia, amore e luce.

Ma anche in questo caso la cantante fallisce miseramente.

Le recensioni sono state prevalentemente negative, criticando la produzione datata e la scarsa scrittura delle canzoni. Il singolo principale «Woman's World», in particolare, è considerato controverso, un vero e proprio inno femminista.

Il motivo è la collaborazione con Dr. Luke. Il musicista è molto discusso in seno all'industria a causa di una lunga disputa legale con la cantante Kesha, che lo aveva accusato di stupro. Dopo dieci anni, i due hanno risolto la controversia legale in via extragiudiziale.

Nel video della canzone, Perry indossa prevalentemente un bikini bianco ed elementi surreali come gambe meccaniche. In un'altra scena, tiene una pistola a percussione sulle sue natiche nude, e alla fine si aggrappa a un elicottero, tiene in mano una luce a forma di anello con il simbolo del genere femminile e grida: «Sono Katy Perry!».

La ragazza è stata sommersa dalle critiche sui social media. Molti utenti hanno commentato di aver trovato l'immagine «alienante». Un utente di Instagram ha scritto: «È un mondo di donne e il 99% del video mostra donne bianche con lo stesso tipo di corpo».

Anche i media non hanno risparmiato le critiche: la giornalista britannica Emily Watkins ha definito la canzone del ritorno «crudele nei confronti di Katy Perry e di me stessa» sulla rivista online «Inews». Anche la redattrice austriaca Verena Bogner ha definito la canzone «il ritorno più disperato dell'anno» in un articolo online per la stazione radio «FM4».

In un secondo momento l'artista ha spiegato in un video su Instagram che la canzone era una satira.

Il volo

Katy Perry bacia il suolo dopo un breve volo nello spazio. IMAGO/Bestimage

Proprio quando si pensava che Perry avesse toccato il fondo, decide di volare nello spazio, lo scorso aprile insieme ad altre cinque donne. Tra cui Lauren Sánchez, la fidanzata di Jeff Bezos. È il primo volo interamente femminile dal 1963.

Ma la campagna femminista le si ritorce contro. Il volo viene criticato in modo massiccio sul web. Molti l'hanno accusata di avere due pesi e due misure, dato che in precedenza si era battuta per la protezione dell'ambiente, ma ora partecipa a un viaggio spaziale costoso, utilizzando innumerevoli risorse.

Inoltre l'azione è stata vista come un puro spettacolo di pubbliche relazioni senza alcun beneficio reale e come un cattivo modello di comportamento in questi tempi.

In particolare la strana apparizione di Perry ha scatenato un putiferio. La sua promessa: una canzone. Nello spazio ha cantato «What a Wonderful World» e ha tenuto davanti alla telecamera un fiore e la scaletta del suo nuovo tour. Dopo essere atterrata, si è inginocchiata sul pavimento del deserto e ha baciato la sabbia.

Il tour... un flop?

Katy Perry durante il suo attuale tour. Instagram

Dopo sette anni la cantante è attualmente tornata in tour, con il «The Lifetimes Tour».

Mentre i biglietti vanno a ruba nelle grandi città come New York, altrove ci sono alcune difficoltà. Ad esempio, ci sono ancora molti posti invenduti per il concerto di Minneapolis del 13 maggio. Anche in Europa la situazione non sembra migliore. Si è anche parlato brevemente di una possibile cancellazione del tour.

I video che mostrano la cantante in una luce poco lusinghiera sono diventati virali dopo lo spettacolo di apertura. I fan hanno criticato la bassa qualità della scenografia, basata in parte su immagini generate dall'intelligenza artificiale, nonché la coreografia, percepita come goffa, e la mancanza di carisma di Perry sul palco.

In un commento su Instagram, la cantante ringrazia i suoi fedeli fan e risponde alle critiche: «Vi sono così grata. Stiamo vivendo questo bellissimo e selvaggio viaggio insieme».

E continua: «Sappiate che sto bene. Ho lavorato duramente per capire chi sono, cosa è reale e cosa è importante per me».