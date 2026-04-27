Ecco il retroscena delle nozze tra i principi Kate e William che fece tremare il palazzo

Kate al matrimonio. Imago

Doveva essere tutto perfetto. Ma a pochi mesi dal «sì», una scelta di Kate manda in tilt l'organizzazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton rifiuta la tradizionale carrozza reale per il matrimonio, preferendo un arrivo più sobrio, secondo quanto riportato da «Marie Claire».

La scelta dell'auto, una Rolls-Royce reale, genera tensioni a palazzo per motivi di sicurezza legati a un attacco avvenuto pochi mesi prima.

Nonostante i timori, il veicolo viene restaurato e tutto si svolge senza intoppi il giorno delle nozze, come riferito dalla «BBC». Mostra di più

Mancano poche settimane al matrimonio più atteso del 2011, quando, a Londra, qualcosa non va secondo i piani.

L'organizzazione delle nozze tra il principe William e Kate Middleton procede da mesi senza intoppi, ma proprio sul finale emerge una scelta destinata a scompigliare le carte.

A raccontarlo è l'esperto reale Russell Myers nel libro «William e Catherine, la nuova era della monarchia»: i retroscena: secondo quanto riportato da «Marie Claire», la futura duchessa sorprende lo staff rinunciando alla tradizionale carrozza di vetro.

Si tratta della storica Glass Coach, usata in passato sia dalla principessa Diana sia dalla regina Elisabetta.

Una decisione tutt'altro che banale.

Sempre secondo Myers, Kate - pur rispettando le consuetudini della monarchia - desidera introdurre un elemento più contemporaneo e, soprattutto, non si sente ancora a suo agio nel ruolo di principessa, al punto da evitare un mezzo così imponente.

Una scelta problematica, ecco perché

La scelta ricade quindi su un'auto per raggiungere l'abbazia di Westminster insieme al padre Michael. Ma è proprio qui che nasce il problema.

A palazzo, infatti, cresce la preoccupazione quando si fa strada l'ipotesi di utilizzare la Rolls-Royce Phantom VI della regina, un modello dal grande valore simbolico, donato a Elisabetta II nel 1977.

Come sottolinea l'autore del libro, sempre citato da «Marie Claire», il timore è legato a un episodio recente: pochi mesi prima, nel dicembre 2010, quella stessa vettura era stata coinvolta in disordini nel centro di Londra.

Durante una protesta studentesca contro l'aumento delle tasse universitarie, il veicolo su cui viaggiavano Carlo e Camilla era stato preso di mira con vernice e oggetti, con la rottura di un finestrino posteriore.

Pezzi ricreati su misura

Secondo quanto riferisce la «BBC» nel 2011, l'episodio aveva spinto la polizia metropolitana ad avviare un'indagine e a rafforzare le misure di sicurezza per evitare nuovi incidenti. Nonostante lo spavento, i danni risultano contenuti.

Alla stessa emittente, lo scudiero della Corona Toby Browne spiega che la riparazione richiede comunque grande attenzione: alcuni componenti dell’auto sono unici e devono essere ricreati su misura, così come la caratteristica vernice bordeaux, specifica dei veicoli reali.

Alla fine, la Rolls-Royce viene rimessa a nuovo senza problemi visibili. Il giorno delle nozze, tutto fila liscio e Kate Middleton arriva puntuale all'abbazia.

Ma dietro la perfezione delle immagini che fanno il giro del mondo, si nasconde un retroscena che per qualche giorno ha fatto salire la tensione tra le mura del palazzo reale.