Johnny Depp, con un aspetto completamente trasformato grazie a capelli e barba argentati, fa il suo ritorno a Hollywood. La Lionsgate ha rilasciato la prima immagine del film «Day Drinker», che l'attore girerà in Spagna.

Come riporta l'ANSA, questo è il suo primo progetto con una grande casa di produzione dopo la controversa disputa legale con l'ex moglie Amber Heard.

Nella foto l'attore è ritratto mentre si appoggia al bancone di un bar, con un cocktail in mano, indossando un elegante abito blu e con un'espressione seria.

Il film

Il film è diretto da Marc Webb, noto per «500 Days of Summer» e l'ultimo live action di «Biancaneve» con Gal Gadot e Rachel Zegler. Penelope Cruz si unirà a Depp per la quarta volta, dopo aver lavorato insieme in «Blow», «Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare» e «Assassinio sull'Orient Express».

«Day Drinker» narra la storia di una cameriera su uno yacht privato, interpretata da Madelyn Cline, che incontra un enigmatico ospite a bordo, interpretato da Depp. I due si trovano coinvolti con un personaggio criminale, interpretato da Cruz, che porta a conseguenze inaspettate.

