Sorrisi e abbracci al tramonto Ecco la prima foto ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

ai-scrape

23.8.2025 - 19:02

Chiara Ferragni
Chiara Ferragni

L'influencer e l'imprenditore non si nascondono più e confermano la loro relazione con uno scatto su Instagram he mostra la coppia in un momento di intimità durante le vacanze a Ibiza.

Sara Matasci

23.08.2025, 19:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione.
  • La coppia ha condiviso su Instagram un'immagine che li ritrae abbracciati al tramonto, segnando così l'ufficializzazione del loro legame.
  • La loro storia, caratterizzata da alti e bassi, ha finalmente trovato una nuova stabilità, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.
Mostra di più

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. La coppia, come riporta «Leggo.it», ha infatti condiviso su Instagram un'immagine che li ritrae abbracciati al tramonto, segnando così l'ufficializzazione del loro legame.

La loro storia, caratterizzata da alti e bassi, ha finalmente trovato una nuova stabilità, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, tra familiari contrari e l'attenzione costante dei paparazzi.

La foto, pubblicata dalla 38enne, mostra la coppia in un momento di intimità durante le loro vacanze a Ibiza. Lei indossa una bandana bianca, mentre lui sfoggia una camicia a righe bianche e rosse.

Questo scatto estivo non è solo un ricordo delle loro vacanze, ma rappresenta anche un simbolo del loro amore ritrovato.

L'immagine è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno subito mostrato il loro supporto alla coppia.

La decisione di condividere pubblicamente la loro relazione segna un nuovo capitolo per Chiara e Giovanni, che sembrano più uniti che mai.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

