Ecco la regina che guadagna di più e quella che guadagna di meno

Anche le regine hanno uno stipendio, ma è composto da indennità. Quanto denaro riceve esattamente una regina reggente? E da dove proviene?

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia reale svedese è una delle monarchie più ricche d'Europa, con un patrimonio totale di circa 70 milioni di franchi e un reddito annuale derivante da sovvenzioni statali e investimenti.

Il re Willem-Alexander e la regina Maxima dei Paesi Bassi ricevono un totale di 46 milioni di franchi in royalties, comprese le entrate derivanti da partecipazioni in società come la Shell.

La regina britannica Camilla non riceve alcun sostegno statale diretto, ma ottiene parte dell'indennità che riceve l'intera famiglia reale britannica.

Charlène e Alberto, la coppia principesca di Monaco, sono i più ricchi. Mostra di più

Le regine d'Europa hanno bisogno di denaro. Ma quanto guadagnano? E qual è il patrimonio complessivo delle famiglie reali?

Uno dei reali più ricchi del mondo è la regina Silvia di Svezia, il cui patrimonio è stimato in circa 45 milioni di franchi. L'intera famiglia svedese genera reddito da varie azioni e proprietà. Il cosiddetto apanage, ossia l'indennità finanziaria, nel 2021 ammontava a poco meno di 150 milioni di corone svedesi, ossia circa 13 milioni di franchi.

Il patrimonio complessivo di Carl Gustav e Silvia di Svezia ammonta all'equivalente di circa 70 milioni di franchi.

Maria e Frederik guadagnano ora tre volte di più

Business Insider analizza le entrate della corte olandese. Ad esempio Willem-Alexander e Maxima hanno una partecipazione nella compagnia petrolifera Shell. Nel 2022 l'indennità reale ammontava a circa 48 milioni di euro: Willem-Alexander ha ricevuto poco meno di 1 milione di euro, mentre Maxima ha ricevuto 410.000 euro.

Di recente, anche Maria e Frederik di Danimarca hanno avuto grandi entrate. Sono sul trono solo da poche settimane. Come principe, il re riceveva uno stipendio annuo di quasi 3 milioni di franchi, di cui un buon 10% andava a Maria. Quest'ultima guadagnava uno stipendio di 25.000 euro al mese nel 2023. Dalla sua ascesa al trono, questo importo è triplicato. Per Maria si tratta di un milione di franchi all'anno.

Secondo Business Insider, si tratta di una cifra che Letizia di Spagna può solo sognare. La regina riceve 148.000 euro all'anno, collocandosi in fondo alla lista dei reggenti in Europa. Se si sommano gli abiti della reale si arriva a 58.000 euro.

Camilla non riceve sovvenzioni dirette

E che dire dei reali britannici? A quanto pare per Camilla le cose sono diverse rispetto al passato. Il suo predecessore, il principe Filippo, riceveva l'equivalente di 359.000 sterline all'anno dal Parlamento britannico, mentre Camilla non riceve un centesimo. Questo in seguito a una legge volta a evitare che i contribuenti debbano pagare di più per il mantenimento della regina.

Tuttavia, Camilla riceve comunque un sussidio statale, poiché lavora ancora. Si tratta di un importo versato annualmente dal Governo all'intera famiglia reale britannica, che nel 2022 ammontava a 86,3 milioni di sterline. Ciò equivale a un franco e 43 centesimi a persona nel Regno Unito. Non è chiaro quanto la moglie di Carlo riceverà personalmente.

Tuttavia, la sua fortuna privata non è da poco perché nelle sue casse confluisce anche il denaro dei ducati di Cornovaglia e Lancaster.

Monaco al primo posto

Rispetto alla Gran Bretagna, la famiglia reale norvegese è ancora pagata con le tasse. Questo costa ai contribuenti circa 50 milioni di franchi all'anno. Di questi, 1,2 milioni vanno a re Harald e alla regina Sonja, mentre circa 1 milione finisce nei portafogli di Haakon e Mette-Marit.

E se vi state chiedendo quale sia la monarchia più costosa d'Europa, la risposta è Monaco. Nel Principato, ogni abitante paga in media 1,2 franchi per Charlène e Alberto.

Il patrimonio totale del principe ammonta a 810 milioni di franchi, senza contare le sue proprietà a Monaco e in Francia. Anche la principessa Charlène non è da meno: avrebbe circa 125 milioni di franchi sul suo conto bancario e la «paghetta» annuale è di 1 milione.