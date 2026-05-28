La cantante pop americana Taylor Swift e il suo fidanzato, il giocatore di football per i Kansas City Chiefs Travis Kelce (foto d'archivio). KEYSTONE

Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno a luglio. E la coppia ha deciso di non garantire il «più uno» agli invitati e invitate single. Una regola che ha scatenato la disapprovazione di un'invitata, che si è sfogata con il «Daily Mail».

Hai fretta? blue News riassume per te Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce si terrà a luglio, e la coppia ha deciso di non dare il «più uno» agli invitati single.

«Cosa dovrei fare? Andarci da sola? È così imbarazzante», si è lamentata un'invitata con il «Daily Mail».

La regola «discriminatoria» potrebbe essere motivata dalla capacità e dalle misure di sicurezza della location, che al momento resta ignota. Mostra di più

Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno il 3 luglio, segnando uno dei matrimoni più lussuosi dell'anno.

D'altra parte, come riporta, tra gli altri, «DiLei», non tutti gli invitati sembrano essere felici di partecipare. Infatti una regola specifica ha sollevato malumori tra gli ospiti.

La futura Mrs. Kelce ha stabilito una linea ferma riguardo agli accompagnatori: gli amici single dovranno presentarsi da soli alla cerimonia.

Nessuna eccezione è concessa a meno che il nome non sia esplicitamente indicato sull'invito. Questa decisione ha creato disagio in alcuni degli ospiti.

A un'invitata non va giù di non avere il «più uno»

Come scrive il portale, un'amica della popstar ha deciso di parlare in modo anonimo, temendo di passare per una persona troppo lamentosa.

L'invitata ha spiegato al «Daily Mail» la sua frustrazione per il divieto: adora la cantante e le augura il meglio, ma potrebbe non partecipare al ricevimento.

«È il matrimonio dell'anno, ma potrei non andarci perché sono timida», ha spiegato. La donna ha poi fatto un confronto con altri invitati famosi: «So che Selena Gomez porterà suo marito Benny Blanco, quindi avrà un accompagnatore, ma io non posso perché sono single».

La regola appare discriminatoria agli occhi di chi non ha un partner: «Capisco, la location probabilmente può ospitare solo un certo numero di persone», ha provato a razionalizzare l'invitata.

Però la sensazione percepita rimane negativa: «Cosa dovrei fare? Andarci da sola? È così imbarazzante. Credo che non parteciperò perché non voglio farlo da sola e non conosco molte delle persone che saranno presenti».

La ragione è legata alla sicurezza?

La scelta di limitare i posti potrebbe dalla sicurezza, in quanto gli sposi vogliono mantenere segreta la location fino all'ultimo momento.

L'invitata ha confermato questa ipotesi al tabloid britannico: «Capisco che non voglia che tutti sappiano dove si sposerà fino all'ultimo minuto», ha ammesso.

Nonostante il riserbo l'ospite ha però lasciato trapelare un indizio importante: «Tutti si chiedono dove si terrà la cerimonia. Probabilmente in un hotel enorme come il Waldorf Astoria (che si trova a New York, ndr.), che ha un sistema di sicurezza e di accesso eccezionale».

Alcuni degli invitati più famosi sono già noti. Oltre alle sorelle Gigi e Bella Hadid, saranno presenti Zoe Kravitz e Graham Norton e come detto Selena Gomez accompagnata dal marito.