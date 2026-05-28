Discriminatoria?Ecco la regola per le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce che ha fatto infuriare un'invitata
ai-scrape
28.5.2026 - 10:52
Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno a luglio. E la coppia ha deciso di non garantire il «più uno» agli invitati e invitate single. Una regola che ha scatenato la disapprovazione di un'invitata, che si è sfogata con il «Daily Mail».
A un'invitata non va giù di non avere il «più uno»
Come scrive il portale, un'amica della popstar ha deciso di parlare in modo anonimo, temendo di passare per una persona troppo lamentosa.
L'invitata ha spiegato al «Daily Mail» la sua frustrazione per il divieto: adora la cantante e le augura il meglio, ma potrebbe non partecipare al ricevimento.
«È il matrimonio dell'anno, ma potrei non andarci perché sono timida», ha spiegato. La donna ha poi fatto un confronto con altri invitati famosi: «So che Selena Gomez porterà suo marito Benny Blanco, quindi avrà un accompagnatore, ma io non posso perché sono single».
La regola appare discriminatoria agli occhi di chi non ha un partner: «Capisco, la location probabilmente può ospitare solo un certo numero di persone», ha provato a razionalizzare l'invitata.
Però la sensazione percepita rimane negativa: «Cosa dovrei fare? Andarci da sola? È così imbarazzante. Credo che non parteciperò perché non voglio farlo da sola e non conosco molte delle persone che saranno presenti».
La scelta di limitare i posti potrebbe dalla sicurezza, in quanto gli sposi vogliono mantenere segreta la location fino all'ultimo momento.
L'invitata ha confermato questa ipotesi al tabloid britannico: «Capisco che non voglia che tutti sappiano dove si sposerà fino all'ultimo minuto», ha ammesso.
Nonostante il riserbo l'ospite ha però lasciato trapelare un indizio importante: «Tutti si chiedono dove si terrà la cerimonia. Probabilmente in un hotel enorme come il Waldorf Astoria (che si trova a New York, ndr.), che ha un sistema di sicurezza e di accesso eccezionale».
Alcuni degli invitati più famosi sono già noti. Oltre alle sorelle Gigi e Bella Hadid, saranno presenti Zoe Kravitz e Graham Norton e come detto Selena Gomez accompagnata dal marito.