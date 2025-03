Chuck Lorre è il creatore di serie di successo come «Due uomini e mezzo» e «The Big Bang Theory». KEYSTONE/Matt Sayles/Invision/AP

Durante una tavola rotonda, Chuck Lorre ha rivelato il disturbo di cui soffre da tempo: non riesce a sedersi sulle sedie con il suo nome. Il regista lo farebbe perché crede alle superstizioni.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Il produttore di successo Chuck Lorre ha rivelato che non si siede mai su una sedia con il suo nome, per scaramanzia.

Il creatore di «The Big Bang Theory» l'ha definita una «ridicola nevrosi».

Ma questa stranezza gli ha portato molto successo: è dietro a numerose serie di successo come «Due uomini e mezzo» e «Young Sheldon». Mostra di più

Ognuno ha le sue stranezze. Anche alcune celebrità mantengono dei piccoli tic, come Chuck Lorre. Secondo la rivista «People», lo sceneggiatore e regista ha rivelato durante una tavola rotonda al Warner Bros. Television Press Day in California che «per qualche motivo, non riesco a sedermi su una sedia con il mio nome sopra».

Si aggrappa a questa convinzione, dicendo di aver sviluppato questa «ridicola nevrosi» molto tempo fa. «È contagiosa. Si è diffusa», ha scherzato il 72enne.

Anche se non ha buone ragioni per questa superstizione, ci si attiene perché «le cose stanno andando bene».

La superstizione gli ha portato molto successo finora

All'evento californiano ha presentato il suo ultimo lavoro «Georgie & Mandy's First Marriage». Il regista è l'artefice di diverse serie di successo come «Due uomini e mezzo», «The Big Bang Theory» e «Young Sheldon».

Quindi, se la regola della sedia gli porta fortuna, perché non continuare? Probabilmente, all'inizio, non sarà stato facile metterla in atto, dato che le sedie dei registi di solito hanno il loro nome sopra.

Il nativo di Bethpage, nei pressi di New York, ha anche rivelato che il suo unico obiettivo sul lavoro è quello di «far ridere». Il suo approccio è «molto semplice».

«Non sono un insegnante. Non sono un educatore. E una giornata di successo per me è quella in cui la gente torna a casa e ha riso», ha riportato sempre «People».