Ecco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco

Il 3 dicembre, Kate è stata al centro dell'attenzione con un abito blu scintillante e asimmetrico a mantella di uno dei suoi stilisti preferiti, Jenny Packham. KEYSTONE

Kate non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile al banchetto di Stato a Windsor, durante il quale la famiglia reale ha ricevuto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. La principessa ha scelto il blu per un motivo ben preciso.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 3 dicembre re Carlo e la regina Camilla hanno ospitato un sontuoso banchetto per la coppia presidenziale tedesca, alla presenza del principe William e di sua moglie, la principessa Kate.

Kate ha indossato un diadema del XIX secolo, creato dal principe consorte Alberto, marito della regina Vittoria e di origine tedesca.

In omaggio al Paese ha indossato il blu al posto dei colori della bandiera tedesca.

Il banchetto di Stato è l'evento più solenne e simbolico tra due Paesi. Diplomazia, protocollo e prestigio si riuniscono attorno allo stesso tavolo. In questo tipo di ricevimento ufficiale, l'aspetto impeccabile dei partecipanti è di fondamentale importanza.

Per i membri delle famiglie reali, ciò significa prestare particolare attenzione ai simboli, ai colori e ai codici del Paese ospite, per evitare passi falsi e rendere omaggio alla perfezione nazionale.

Come segnale stilistico, regine e principesse scelgono spesso il colore del loro abito in base al Paese ospite, talvolta adottando il colore della bandiera straniera. Un gesto politico silenzioso, ma perfettamente visibile.

Il 3 dicembre, re Carlo e la regina Camilla hanno ospitato un sontuoso banchetto per il presidente tedesco, alla presenza del principe William e di sua moglie, la principessa Kate.

Questa visita di Stato, la prima di un presidente tedesco nel Regno Unito da 27 anni a questa parte, è stata celebrata in pompa magna al Castello di Windsor, dove la St George's Hall è stata addobbata nello spirito del Natale, con enormi composizioni di stelle di Natale, bacche rosse e piccoli abeti sul tavolo.

Il blu al posto dei colori della bandiera

Mentre Frank-Walter Steinmeier e la moglie Elke Büdenbender vestivano di nero - un completo per lui e un lungo abito di velluto con maniche a sbuffo per lei - Kate ha attirato l'attenzione di tutti con un abito asimmetrico a mantellina blu ricoperto di paillettes di uno dei suoi stilisti preferiti, Jenny Packham.

In testa aveva un sontuoso diadema del XIX secolo, creato dal principe consorte Alberto, marito della regina Vittoria e di origine tedesca.

Ci sono diverse ragioni per cui la principessa non ha scelto uno dei colori della bandiera tedesca. Nero-rosso-oro è un trio molto visibile, difficile da indossare con eleganza senza creare un effetto «costume». Una combinazione così marcata potrebbe apparire mascherata.

Il nero, associato al lutto, non viene quasi mai scelto per le visite di Stato e risulterebbe troppo cupo, mentre il rosso può sembrare troppo «politico», evocando alcuni partiti storici come SPD o Die Linke.

Quanto all'oro, che Kate ha già indossato in passato, preferisce riservarlo alle occasioni più glamour, come i red carpet. È memorabile l'abito dorato di Phillipa Lepley che ha indossato alla prima di «No Time to Die» nel 2021.

Kate, allora duchessa di Cambridge alla première mondiale di «No Time To Die» a Londra nel 2021. KEYSTONE

Un messaggio diplomatico

Anche se questa scelta non è un omaggio diretto alla bandiera tedesca, il blu rimane un colore neutro e diplomatico. Trasmette un messaggio di stile e simbolismo europeo, diplomatico e storico.

La tonalità scelta, un blu prussiano - una tonalità storica nata a Berlino nel XVIII secolo - può essere interpretata come un discreto cenno culturale alla Germania.

Per accogliere la coppia tedesca all'inizio della giornata, Kate e Camilla avevano già optato per cappotti nelle tonalità del blu, mentre il re e suo figlio indossavano piccoli tocchi di blu per un perfetto abbinamento stilistico.