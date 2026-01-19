È morto all'età di 93 anni lo stilista italiano Valentino Garavani, gigante della moda. Ha vestito le più grandi stelle del cinema. Ecco le 5 attrici più celebri che hanno vinto un premio Oscar indossando uno dei suoi abiti.

Ecco le 5 attrici più famose che hanno vinto l'Oscar indossando un abito di Valentino Frances McDormand riceve l'Oscar come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione in «Tre manifesti a Ebbing, Missouri», durante la 90ª edizione degli Oscar trasmessa dalla ABC dal Dolby Theatre di Hollywood, California, domenica 4 marzo 2018. Indossa, come ricorda il giornale La repubblica, un Valentino disegnato da Pierpaolo Piccioli di color oro e nero. Vincerà un altro Oscar nel 2021 per Nomadland. Il vestito, sempre firmato Valentino, sarà completamente nero. Immagine: imago images/Picturelux Cate Blanchett, con il suo Oscar come migliore attrice non protagonista per il film «The Aviator», posa per i fotografi nella sala stampa della 77ª edizione degli Academy Awards, tenutasi al Kodak Theater di Hollywood, California, il 27 febbraio 2005. Sul palco si presenta con un Valentino monospalla in taffetà di seta giallo, colore speciale per le collezioni della celebre Maison di quell'anno. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Nel 2001 Julia Roberts vince l'Oscar come migliore attrice per «Erin Brockovich». Indossa, come ricorda il giornale italiano, un abito nero con una linea centrale che si apre in un triangolo verso le spalle, munito di uno strascico nuvola impalpabile. Valentino Couture 1992, in sfilata indossato da Christy Turlington, e a Sanremo 1993 da Lorella Cuccarini, è stato incoronato dagli specialisti come «abito più bello della storia degli Oscar». Immagine: imago/ZUMA Press Sophia Loren riceve nel 1991 l'Oscar alla carriera. È la sua seconda statuetta, dopo quella vinta come migliore attrice protagonista per «La Ciociara» nel 1962. L'attrice, come già aveva fatto 29 anni prima, si affida a Valentino, che le propone un abito fatto di paillettes nere scintillanti, con un effetto «vedo-non-vedo» e un velo in seta leggerissima sulle spalle. Immagine: imago/ZUMA Press Jessica Lange vince l'Oscar nel 1983 come migliore attrice non protagonista per «Tootsie». Il vestito di Valentino, fato di paillettes e color lattementa, è in netta controtendenza per l'epoca dove le spalline vanno per la maggiore. Immagine: imago images / ZUMA Press

Sono state molte le donne importanti e famose che ha vestito Valentino: da Jackie Kennedy, a Liz Taylor, da Sharon Stone a Gwyneth Paltrow e Anne Hathaway.

Alcune attrici, come ricorda il sito de La Repubblica, hanno vinto l'Oscar, il premio più ambito della Settima Arte, indossando un vestito della celebre Maison dello stilista scomparso a Roma a 93 anni.

Nella galleria d'immagini sopra, scoprite le cinque attrici più famose che sono diventate celebri, non solo per l'interpretazione che ha dato loro gli onori, ma anche per gli abiti indossati, che sono, a detta degli esperti, entrati nella storia del cinema grazie al tocco inconfondibile di Valentino.