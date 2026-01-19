  1. Clienti privati
Nell'Olimpo della moda Ecco le 5 attrici più famose che hanno vinto l'Oscar indossando un abito di Valentino

Paolo Beretta

19.1.2026

È morto all'età di 93 anni lo stilista italiano Valentino Garavani, gigante della moda. Ha vestito le più grandi stelle del cinema. Ecco le 5 attrici più celebri che hanno vinto un premio Oscar indossando uno dei suoi abiti.

Paolo Beretta

19.01.2026, 19:48

19.01.2026, 20:05

Sono state molte le donne importanti e famose che ha vestito Valentino: da Jackie Kennedy, a Liz Taylor, da Sharon Stone a Gwyneth Paltrow e Anne Hathaway.

Alcune attrici, come ricorda il sito de La Repubblica, hanno vinto l'Oscar, il premio più ambito della Settima Arte, indossando un vestito della celebre Maison dello stilista scomparso a Roma a 93 anni.

Nella galleria d'immagini sopra, scoprite le cinque attrici più famose che sono diventate celebri, non solo per l'interpretazione che ha dato loro gli onori, ma anche per gli abiti indossati, che sono, a detta degli esperti, entrati nella storia del cinema grazie al tocco inconfondibile di Valentino.

