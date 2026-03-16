Ecco le coppie celebri che si sono separate dopo aver vinto l'agognata statuetta d'oro

Quando Julia Roberts vinse l'Oscar per il film «Erin Brockovich» nel 2001, il suo compagno Benjamin Bratt stava ancora esultando con lei; quattro mesi dopo, la coppia annunciò la propria separazione. Immagine: David McNew/Getty Images

Fortuna agli Oscar, sfortuna in amore: la famigerata maledizione degli Oscar colpirà anche quest'anno? Secondo uno studio, vincere la famosa statuetta aumenta il rischio di rottura.

Teleschau Bruno Bötschi

Esiste davvero la famosa maledizione degli Oscar? I ricercatori dell'Università di Toronto e della Carnegie Mellon University hanno analizzato le cerimonie di premiazione tra il 1936 e il 2010.

Il risultato:? Se gli attori vincono un Oscar, aumenta la probabilità che la loro relazione si rompa.

Secondo lo studio, i matrimoni dei fortunati vincitori sono durati in media solo 4,3 anni, mentre quelli dei perdenti sono durati 9,5 anni.

Chi sono le signore e i signori che sono tornati improvvisamente single poco dopo il loro grande trionfo? Ve lo dice blue News.

Sandra Bullock e Jesse James

Sandra Bullock è rimasta sbalordita due volte nel marzo 2010: all'inizio del mese, quando le è stato consegnato l'Oscar per il suo ruolo di protagonista in «Blind Side», e alla fine dello stesso mese, quando ha scoperto le scappatelle del marito Jesse James con una modella, Michelle «Bombshell» McGee.

Poco dopo la vittoria dell'Oscar nel 2010, Sandra Bullock si è separata dal marito Jesse James. Immagine: Pascal Le Segretain/Getty Images

La Bullock e James sono stati sposati per cinque anni e nel gennaio 2010 hanno adottato insieme un bambino. Da quando hanno divorziato, nel giugno 2010, l'attrice ha avuto la sua custodia esclusiva.

Dalla metà del 2015 ha avuto una relazione con il fotografo Bryan Randall, che è morto nel 2023 all'età di 57 anni dopo una lunga battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Julia Roberts e Benjamin Bratt

Quando Julia Roberts vinse l'Oscar per «Erin Brockovich» nel 2001, il suo compagno Benjamin Bratt stava ancora esultando con lei; quattro mesi dopo, la coppia annunciò la separazione, dopo quattro anni di matrimonio.

Si lasciarono in buoni rapporti, spiegò all'epoca la Roberts a David Letterman, e nessuno ne aveva colpa. Entrambi hanno trovato rapidamente una consolazione.

Benjamin Bratt ha sposato l'attrice Talisa Soto nell'aprile 2002, mentre l'iconica «Pretty Woman» ha sposato il cameraman Danny Moder nel luglio 2002.

In un'intervista per il podcast di Gwyneth Paltrow nel 2019, la Roberts ha professato il suo amore per lui: «È davvero, fino ad oggi, in questo minuto, la mia persona preferita».

Reese Witherspoon e Ryan Phillippe

Reese Witherspoon e Ryan Phillippe hanno avuto un matrimonio da favola per sette anni, fino a quando un uomo di nome Oscar è entrato nella vita dell'attrice nel 2006.

Poco più di sei mesi dopo aver ringraziato doverosamente l'Academy per la statuetta d'oro ricevuta per «Walk The Line», l'attrice ha infatti chiesto il divorzio a causa di differenze inconciliabili.

Sei mesi dopo aver vinto l'Oscar per «Walk The Line», Reese Witherspoon e Ryan Philippe si sono separati. Immagine: Kevin Winter/Getty Images

Dal 26 marzo 2011 la Witherspoon è felice con il suo nuovo marito Jim Toth. Nel 2015, quando il matrimonio non era ancora in crisi, ha persino ottenuto una seconda nomination con «Il grande viaggio - Wild». La coppia si è separata nel 2023.

Sean Penn e Robin Wright

Lei è per lui una «eterna ispirazione emotiva»: quando vinse il suo primo Oscar nel 2004 per «Mystic River», Sean Penn ringraziò con effusione l'allora moglie Robin Wright («House of Cards»).

Quando è stato premiato di nuovo nel 2009 per «Milk», l'attore non l'ha menzionata affatto nel suo discorso di accettazione. È stata questa mancanza di parole o la «maledizione degli Oscar» a far naufragare la coppia?

La coppia si è infatti separata nel 2010 dopo 14 anni di matrimonio. Nessuno dei due ha più trovato una felicità coniugale duratura: Penn è stato sposato con la collega attrice Leila George dal 2020 al 2022, mentre Wright è stata unita con il manager di moda Clément Giraudet dal 2018 al 2022.

Kate Winslet e Sam Mendes

Nel marzo 2010, anche il matrimonio tra Kate Winslet e il regista Sam Mendes è crollato al settimo anno.

L'invidia di lui per l'Oscar che la moglie aveva vinto poco meno di un anno prima per «The Reader» non ne è stato probabilmente il motivo: dopo tutto, grazie al suo film «American Beauty», il regista ne aveva già uno suo sulla mensola.

Il matrimonio tra l'attrice Kate Winslet e il regista Sam Mendes è fallito al settimo anno. Foto: imago/UPI Photo

Kate Winslet si è poi sposata con Ned Rocknroll nel dicembre 2012. Dettaglio interessante: il testimone di nozze era il suo compagno in «Titanic» Leonardo DiCaprio.

A proposito di DiCaprio: quando nel 2016 ha finalmente vinto il suo primo Oscar per «The Revenant» dopo una lunga attesa, l'attore aveva ufficialmente una relazione con la modella Kelly Rohrbach.

La coppia si è lasciata poco dopo la cerimonia di premiazione. Tuttavia, non è certo che l'eterno rubacuori e scapolo incallito Leonardo abbia dato la colpa alla «maledizione degli Oscar».

Halle Berry e Eric Benét

Il discorso di accettazione di Halle Berry agli Academy Awards del 2002 è passato alla storia. È stata la prima attrice nera a vincere un Oscar per il suo ruolo in «Monster's Ball». Un momento emozionante in cui ha anche ringraziato in lacrime l'allora marito Eric Benét.

Ma la loro felicità non durò a lungo. Nell'ottobre 2003, il matrimonio era a pezzi. A causa delle notizie sulla dipendenza dal sesso di Benét e sulle sue numerose relazioni, che alla fine sono diventate pubbliche, la Berry chiese il divorzio.

In seguito l'attrice non ha trovato subito una felicità duratura nella sua vita privata. Anche il matrimonio con Olivier Martinez è fallito. Ma la 59enne guarda al futuro con positività: dal 2020 frequenta il musicista Van Hunt e a febbraio la coppia ha annunciato il fidanzamento.

Hilary Swank e Chad Lowe

Quando Hilary Swank vinse il suo primo Oscar nel 2000 per «Boys Don't Cry», tutto sembrava stabile anche nella sua vita privata. All'epoca, l'attrice era sposata con il collega Chad Lowe, con il quale stava insieme dagli anni '90.

Hilary Swank e Chad Lowe si sono lasciati poco dopo la vittoria dell'Oscar per «Million Dollar Baby». Immagine: Kevin Winter/Getty Images

Ma dopo il suo secondo Oscar, vinto per la fantastica interpretazione in «Million Dollar Baby» nel 2005, molte cose sono cambiate. La crescente pressione professionale e la vita sotto i riflettori hanno messo a dura prova la relazione.

Meno di un anno dopo, la coppia ha annunciato la separazione. L'attrice si è risposata nel 2018 con l'imprenditore Philip Schneider.

Jennifer Hudson e James Peyton

La svolta di Jennifer Hudson è arrivata nel 2007, quando ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film musicale «Dreamgirls». Poco dopo, la cantante e attrice si è separata dal fidanzato di lunga data James Peyton.

La coppia si conosceva fin dall'adolescenza e aveva trascorso molti anni insieme. Ma l'improvviso successo globale di lei ha cambiato radicalmente anche loro vita quotidiana. Un insider, all'epoca, spiegò che lei improvvisamente era sempre in viaggio.

La maledizione degli Oscar: un fenomeno antico?

Per inciso, la maledizione degli Oscar non è un fenomeno nuovo: si dice che anche il matrimonio tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini ne sia stato vittima.

L'attrice e il regista divorziarono nel 1957 dopo sette anni di matrimonio, pochi mesi dopo che la svedese fu premiata con l'Oscar per «Anastasia».

Liza Minnelli con il marito Peter Allen, quando la coppia era ancora felice. Foto: Larry Ellis/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Anche Liza Minnelli aveva in mano i documenti per il divorzio poco dopo la vittoria dell'Oscar nel 1973, ma si era già separata dal marito Peter Allen mesi prima che venisse girato il primo ciak del suo film di successo «Cabaret».

Si dice che la relazione sia stata soggetta a forti tensioni fin dall'inizio, presumibilmente anche perché Allen si stava lentamente rendendo conto della sua omosessualità. Il cantante fece infatti coming out qualche anno dopo.