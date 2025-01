Ecco le indiscusse icone di bellezza della Svizzera Francine Jordi è stata la più presente nella classifica del «GlücksPost» negli ultimi 25 anni. Immagine: IMAGO/Bildagentur Monn Anche Roger Federer è stato citato più volte. Immagine: Christophe Gateau/dpa La presentatrice Sandra Studer occupa il 2° posto tra le donne... Immagine: blue News ... seguita da Michelle Hunziker. Entrambe presenteranno l'Eurovision Song Contest del 2025. Immagine: sda Nel dicembre 2024, il «GlücksPost» ha pubblicato la classifica dell'anno in corso, con la presentatrice della SRF Mona Vetsch in cima alla lista delle donne. Immagine: SRF Per gli uomini, è Marco Odermatt. Immagine: KEYSTONE Il secondo posto per le donne va a Beatrice Egli, cantante celebre Oltralpe, ma praticamente sconosciuta Nella Svizzera italiana e in ROmandia... Immagine: IMAGO/Future Image ...e il terzo posto va a Maja Brunner. Immagine: imago Al secondo posto tra i rappresentanti maschili c'è Röbi Koller, che quest'anno fa la sua ultima apparizione a «Happy Day». Immagine: SRF/Oscar Alessio Anche il comico Claudio Zuccolini è ancora sul podio. Immagine: SRF/Gian Vaitl Ecco le indiscusse icone di bellezza della Svizzera Francine Jordi è stata la più presente nella classifica del «GlücksPost» negli ultimi 25 anni. Immagine: IMAGO/Bildagentur Monn Anche Roger Federer è stato citato più volte. Immagine: Christophe Gateau/dpa La presentatrice Sandra Studer occupa il 2° posto tra le donne... Immagine: blue News ... seguita da Michelle Hunziker. Entrambe presenteranno l'Eurovision Song Contest del 2025. Immagine: sda Nel dicembre 2024, il «GlücksPost» ha pubblicato la classifica dell'anno in corso, con la presentatrice della SRF Mona Vetsch in cima alla lista delle donne. Immagine: SRF Per gli uomini, è Marco Odermatt. Immagine: KEYSTONE Il secondo posto per le donne va a Beatrice Egli, cantante celebre Oltralpe, ma praticamente sconosciuta Nella Svizzera italiana e in ROmandia... Immagine: IMAGO/Future Image ...e il terzo posto va a Maja Brunner. Immagine: imago Al secondo posto tra i rappresentanti maschili c'è Röbi Koller, che quest'anno fa la sua ultima apparizione a «Happy Day». Immagine: SRF/Oscar Alessio Anche il comico Claudio Zuccolini è ancora sul podio. Immagine: SRF/Gian Vaitl

Per un quarto di secolo, la lista dei 100 svizzeri e svizzere più belli è stata fonte di dibattito. In occasione dell'anniversario, il «GlücksPost» ha analizzato i nomi di maggior successo della classifica.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Francine Jordi e Roger Federer sono stati premiati come gli svizzeri più belli di tutti i tempi, avendo raggiunto per anni le prime posizioni della classifica.

Mona Vetsch e Marco Odermatt guidano l'attuale classifica 2024 basata sull'empatia e sulla concretezza.

L'elenco completo è disponibile nell'attuale numero di «GlücksPost». Mostra di più

Il «GlücksPost» pubblica da ben 25 anni la lista delle «100 persone più belle della Svizzera». In questo periodo, due nomi si sono distinti in particolare: Francine Jordi e Roger Federer.

Entrambi sono stati premiati come le personalità più belle di tutti i tempi, avendo raggiunto le migliori posizioni nella storia della classifica.

Jordi, la versatile cantante pop di Berna, colpisce non solo per la sua presenza scenica, ma anche per la sua resilienza. Nonostante sia stata colpita da un cancro al seno nel 2017, è rimasta fedele alla sua passione e ha festeggiato il suo 25° anniversario sul palco nel 2023.

La rivista ha elogiato la sua incrollabile energia e versatilità, che ha dimostrato anche all'Eurovision Song Contest del 2002.

Non solo belli fuori

Federer ha dominato la classifica degli svizzeri più belli per due decenni. Il suo stile di gioco elegante e la sua lealtà sportiva lo hanno reso una leggenda che ha lasciato un segno indelebile nello sport del tennis. Il basilese rimane un modello per molti ed è descritto come un eroe senza tempo nelle motivazioni della classifica.

Oltre a Jordi e Federer, nella graduatoria sono rappresentate anche altre personalità di spicco. Sandra Studer e Michelle Hunziker, entrambe presentatrici dell'Eurovision Song Contest di quest'anno, seguono al secondo e terzo posto. Anche il presentatore della SRF Sven Epiney e la figura di spicco di blue Sport Roman Kilchsperger si sono fatti notare nell'elenco.

La classifica completa delle 100 svizzere più belle si trova nel numero attuale di «GlücksPost».

Vetsch e Odermatt in cima alla classifica

L'ultima classifica risale alla fine di dicembre 2024 e vede Mona Vetsch in cima alla lista delle donne. I redattori citano la sua natura empatica come motivo della loro decisione.

Il secondo posto va a Beatrice Egli, che ha «ritrovato la strada delle sue radici» in quanto ha fatto parte della giuria di «Deutschland sucht den Superstar».

Il terzo posto va a Maja Brunner: l'attrice è stata particolarmente convincente con la sua apertura sull'essere single e felice.

Nella categoria maschile, l'asso dello sci Marco Odermatt è in pole position, grazie alle sue altezze sportive combinate con il suo atteggiamento semplice.

Lo segue Röbi Koller, che presto si ritirerà dalla TV e presenterà le sue ultime puntate della trasmissione di SRF «Happy Day». Sul podio c'è anche il comico Claudio Zuccolini, che anche nella sua carriera e nella sua vita privata irradia semplicità e felicità.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.