Il nuovo loon della principessa Kate IMAGO/Cover-Images

Dopo le vacanze estive, la moglie del principe William è apparsa in pubblico con un chiaro cambio di colore di capelli, molto più chiaro rispetto a come eravamo abituati a vederla. Un cambiamento che ha suscitato curiosità e speculazioni sui social media.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton ha fatto il suo ritorno sulla scena pubblica con un aspetto che ha immediatamente catturato l'attenzione.

Dopo aver trascorso le vacanze estive in Europa con il principe William e i loro tre figli, la 43enne appare ora con i capelli più chiari e luminosi, cosa che ha attirato l'interesse di fotografi e fan.

Gli esperti di stile hanno offerto spiegazioni semplici per il cambiamento: «sole, mare e acqua salata della Grecia hanno agito come uno schiarente naturale».

Alcuni utenti hanno invece ipotizzato che il cambiamento di look potesse essere dovuto a una parrucca, indossata a seguito di trattamenti di chemioterapia. Mostra di più

Kate Middleton ha fatto il suo ritorno sulla scena pubblica con un aspetto che ha immediatamente catturato l'attenzione.

Come riporta tra gli altri «Leggo.it», dopo aver trascorso le vacanze estive in Europa con il principe William e i loro tre figli, la principessa del Galles ha partecipato a un evento ufficiale mostrando un look rinnovato: i suoi capelli, ora più chiari e luminosi, presentano sfumature bionde che hanno attirato l'interesse di fotografi e fan.

L'occasione per il debutto del nuovo look è stata la visita ai giardini del Natural History Museum di Londra, di cui Kate è patrona. In compagnia del marito, ha sfoggiato onde sciolte che mettevano in risalto la nuova tonalità dei suoi capelli.

Questo cambiamento non è passato inosservato, soprattutto considerando che fino a luglio, durante Wimbledon, Kate aveva ancora il suo caratteristico castano intenso.

Capelli anche molto più lunghi. IMAGO/Cover-Images

Merito di sole, mare e acqua salata della Grecia?

Gli esperti di stile consultati dalla stampa britannica hanno offerto spiegazioni semplici per il cambiamento.

La stilista Sarah Gadston ha dichiarato al «Dailymail» che «sole, mare e acqua salata della Grecia hanno agito come uno schiarente naturale, donando a Kate un effetto baciato dal sole».

Anche l'hairstylist Adem Oygur ha concordato, suggerendo che le vacanze abbiano schiarito i capelli in modo naturale, senza necessità di una tintura drastica.

Il biondo dona alla principessa del Galles, questo è chiaro. IMAGO/Cover-Images

... o è una parrucca?

Tuttavia, come spesso accade con la famiglia reale, i social media e i tabloid non si sono fermati alle spiegazioni tecniche.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che il cambiamento di look della principessa potesse essere dovuto a una parrucca, indossata a seguito di trattamenti di chemioterapia.

Giova ricordare infatti che nel marzo del 2024, due mesi dopo aver subito un intervento chirurgico all'addome la cui natura resta ignota, la principessa ha annunciato di avere un cancro e che si sarebbe sottoposta a chemioterapia. Nel gennaio del 2025 ha fatto sapere d'essere in remissione dal tumore, il che significa che la presenza della malattia non è più visibile, ma non c'è ancora la sicurezza d'essere completamente guarita.

Quelle sulla parrucca sono chiaramente speculazioni senza alcuna conferma ufficiale, ma il rumor ha alimentato il dibattito online, dimostrando ancora una volta quanto ogni dettaglio riguardante Kate Middleton sia destinato a suscitare discussioni.

Al di là delle voci, la visita al museo ha segnato il ritorno pubblico dei Principi del Galles dopo la pausa estiva, coincisa con il rientro a scuola dei loro tre figli alla Lambrook School.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA