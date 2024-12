Da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025 il palco del Teatro Ariston ospiterà, per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, ben 30 artisti in gara (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo l'annuncio di Carlo Conti di ieri, domenica, i partecipanti al Festival di Sanremo 2025, tra veterani e nuovi arrivati, esprimono la loro emozione sui social media. Le reazioni spaziano da momenti commoventi a post ironici.

Alessia Moneghini ai-scrape

L'annuncio di domenica dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025 ha scatenato una serie di reazioni sui social media da parte dei Big in gara.

Dopo che il conduttore Carlo Conti ha rivelato i nomi al Tg1, gli artisti hanno condiviso la loro gioia con i fan attraverso post e video, come descrive «RaiNews».

Achille Lauro ha scelto l'autoironia, citando una sua famosa canzone con «Ci son cascato di nuovo».

Sarah Toscano, Clara, Rocco Hunt e altri hanno pubblicato il video del momento dell'annuncio, vissuto in compagnia dei propri cari. Francesca Michielin, ad esempio, ha condiviso la commozione dei suoi nonni.

Brunori Sas, al suo debutto a Sanremo, ha postato una foto accanto alla statua di Domenico Modugno, mentre Simone Cristicchi ha espresso la sua felicità con un semplice messaggio: «Felice di tornare a Sanremo».

Tony Effe ha documentato la sua presenza a Sanremo con foto e un video in cui mangia durante l'annuncio. Anche altri rapper hanno celebrato la loro partecipazione: Emis Killa ha scherzato con «Sant'Ermis», e Fedez ha scritto «Ci vediamo a Sanremo».

Le reazioni sono state varie, con citazioni ironiche e video divertenti, come quello di Giorgia che finge di svenire. Noemi ha espresso la sua impazienza di condividere la sua canzone, mentre i Coma-Cose hanno scritto: «NON C’È DUE SENZA TRE...MARE DALLA FELICITÀ!».

Dal Belgio, i The Kolors hanno condiviso un video dell'annuncio visto dal telefonino, circondati dai fan. Francesco Gabbani ha scoperto il suo nome in lista mentre era in auto e ha poi condiviso un video in cui reinterpreta il momento, scrivendo «Ci vediamo a Sanremo».

Marcella Bella, assente dal 2007, ha brindato in un video, emozionata per il ritorno, dicendo: «Sono emozionata, dopo tanti anni. È una grande gioia anche per i miei fan».

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.