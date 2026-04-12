Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re

Il principe William con il primogenito e secondo in linea di successione al trono d'Inghilterra, il principe George (foto d'archivio). KEYSTONE

Il principe George (12 anni) è ormai quasi alto quanto la madre, la principessa Kate. E crescendo la vita di tutti i giorni del giovane erede al trono britannico porta con sé numerose limitazioni. Ecco quali.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe George compirà il 22 luglio 13 anni: crescendo fisicamente aumentano anche le responsabilità del primogenito del principe William e della principessa Kate.

Le restrizioni sono sancite dalla Costituzione e dalla prassi: concernono aspetti della vita pubblica, come la carriera e il matrimonio, e privata, come cosa mangiare.

La sfida dei principi del Galles resta conciliare l'esperienza dell'adolescenza del figlio con il suo futuro da re d'Inghilterra. Mostra di più

Il principe George di Galles, che a luglio compirà 13 anni, è ormai alto quanto la madre. Il dettaglio non è passato inosservato durante le celebrazioni di Pasqua della famiglia reale.

Come scrive «TGcom24», per il primogenito del principe William e della principessa Kate crescono anche le responsabilità e le regole, di chi è destinato un giorno a diventare re della Gran Bretagna.

Eccone alcune.

I viaggi in aereo

Dai 12 anni in poi George non può più viaggiare sullo stesso aereo del padre. La prassi esiste per proteggere la linea di successione in caso di incidente.

Questo accadde anche a William nel 1994, come conferma l'ex pilota reale Graham Laurie. La famiglia dei principi del Galles è molto unita e forse faticherà a rispettare questa regola.

Ma stando all'ex corrispondente BBC Jennie Bondche, il figlio di re Carlo potrebbe subire pressioni per rispettarla.

A settembre lontano da casa e dalla famiglia

A luglio, al compimento dei 13 anni, George si trasferirà dalla Lambrook School all'Eton College. Secondo il «Mail on Sunday», l'istituto avrebbe già ristrutturato delle stanze con delle misure di sicurezza rafforzate per l'arrivo del futuro re.

La retta della scuola è di ca. 63'000 sterline all'anno. Nell'ultimo anno George ha già sperimentato di vivere durante la settimana fuori casa, ma da settembre vivrà stabilmente lontano dalla famiglia.

Niente smartphone, niente social media, niente autografi

In un'intervista con la TV brasiliana William era stato chiaro: «I nostri figli non hanno telefonini». E aveva aggiunto: «Penso che quando George passerà alla scuola secondaria, forse ne avrà uno con accesso limitato».

Per quanto riguarda i social media, la famiglia reale non può avere account personali pubblici.

E come ha spiegato di recente Kate a un bambino al Chelsea Flower Show il protocollo della casa reale vieta anche gli autografi per il rischio di falsificazione della firma.

Niente molluschi o carne al sangue

Tra le regole più curiose a cui il futuro re dovrà attenersi crescendo c'è quella dei molluschi: questi sono vietati dai pasti ufficiali, così come la carne al sangue e i piatti troppo speziati. Comporterebbero un rischio troppo alto di stare male durante un impegno ufficiale.

Un abito nero sempre in valigia

C'ü poi quella che prevede di sempre tenere in valigia un abito nero, pronto per un eventuale lutto improvviso: la regola è nata nel 1952, quando Elisabetta rimase bloccata sull'aereo dal Kenya perché non aveva un vestito consono alla morte del padre.

Bandito il Monopoly

C'è pure il divieto del Monopoly in tutte le residenze reali, anche in questo caso per volere della defunta regina: il gioco da tavola avrebbe reso tutti «troppo feroci».

Niente voto o carriera politica

Alcune delle regole a cui George sarà sottoposto sono più note perché sancite dalla costituzione della Corona: l'erede al trono non potrà infatti votare, candidarsi, né esprimere pubblicamente le sue opinioni politiche a causa dell'obbligo di neutralità del regnante.

Nessuna scelta di carriera

Inoltre non potrà decidere per sé la sua carriera: gli eredi maschi della famiglia reale devono prestare servizio militare, e il suo percorso sarà orientato al ruolo istituzionale.

Dovrà avere l'approvazione degli eredi al trono per potersi sposare

Infine anche chi sposerà non sarà pienamente una sua scelta: i primi sei in linea di successione del trono devono avere l'approvazione del monarca per sposarsi.

Conciliare l'adolescenza con il futuro da re

Come scrive il portale, finora William e Kate continuano a tenere George il più possibile con i piedi per terra.

Il biografo Robert Lacey ha raccontato che al primogenito è stato spiegato il suo destino a 7 anni, in un momento scelto e controllato dai genitori per evitare la confusione che William stesso aveva vissuto da bambino.

La sfida per loro sarà quindi conciliare l'esperienza dell'adolescenza del figlio con il pesante futuro da re d'Inghilterra.