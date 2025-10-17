Il conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Il regolamento della 76esima edizione Sanremo è disponibile online da ieri, giovedì: il festival della musica italiana avrà 26 artisti principali in gara e 4 per le Nuove Proposte, di cui due selezionate da Area Sanremo.

Hai fretta? blue News riassume per te La 76esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, sotto la guida di Carlo Conti.

I Big in gara saranno 26, mentre per le Nuove Proposte i concorrenti saranno 4: due selezionati da Area Sanremo e due da Sanremo Giovani.

Dopo le anticipazioni, è ufficiale: Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani 2025. Mostra di più

Il regolamento della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, è stato pubblicato online ieri, giovedì.

Come scrive l'ANSA, tra i punti salienti c'è la partecipazione di 26 artisti principali e 4 per le Nuove Proposte, con due di questi ultimi provenienti da Area Sanremo. Gli altri due saranno scelti durante la finale di Sanremo Giovani, prevista per il 14 dicembre su Rai 1.

Le votazioni saranno affidate ancora a tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, e la Giuria delle Radio, con le rispettive percentuali di influenza del 34%, 33% e 33%.

Carlo Conti, per la quinta volta direttore artistico e conduttore, guiderà l'evento.

Una prima serata ricchissima di performance

L'agenda del festival si organizzerà nel seguente modo: nella serata inaugurale di martedì si esibiranno tutti i 26 artisti principali, con le loro performance valutate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Mercoledì, 13 artisti si esibiranno, con votazioni da parte del pubblico tramite Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuna con un peso del 50%.

Per le Nuove Proposte, i 4 artisti saranno divisi in coppie per sfide dirette, giudicate dal pubblico, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e dalla Giuria delle Radio. I vincitori delle sfide accederanno alla terza serata.

Nella terza serata di giovedì, le modalità di voto per i Big rimarranno invariate, mentre le Nuove Proposte vedranno la sfida finale tra i due artisti rimasti. La canzone più votata sarà proclamata vincitrice della categoria.

La classica serata cover e poi il gran finale

Venerdì sarà dedicato alle Cover, con i Big che interpreteranno brani italiani o internazionali insieme a ospiti. Le votazioni di questa serata non influiranno sul risultato finale del festival, ma saranno valutate da tutte le giurie.

La serata finale di sabato vedrà l'esecuzione di tutte le 26 canzoni dei Big, con votazioni da parte delle tre giurie. I risultati si sommeranno a quelli delle serate precedenti, esclusa quella delle Cover, per determinare una classifica.

Le prime 5 canzoni si esibiranno nuovamente per una votazione finale, che decreterà il vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Gianluca Gazzoli alla guida di Sanremo Giovani

Intanto nei giorni scorsi era stata anticipata la notizia che Gianluca Gazzoli era dato quasi per certo alla conduzione di Sanremo Giovani 2025.

Ebbene, il creatore del podcast «Passa dal BSMT» ha confermato, con un video sui social in cui compare anche Conti, la sua conduzione.

«Sta succedendo. Ci vediamo a Sanremo Giovani», scrive nella didascalia lo speaker radiofonico e youtuber.