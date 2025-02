Selena Gomez e il suo compagno Benny Blanco hanno annunciato un album congiunto giusto in tempo per San Valentino (foto d'archivio). Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Niente rose rosse, niente palloncini a forma di cuore: la cantante Selena Gomez ha ricevuto un regalo insolito dal suo fidanzato per il giorno degli innamorati. Benny Blanco ha sorpreso la sua dolce metà con patatine e una vasca di salsa al formaggio.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Benny Blanco ha pensato a qualcosa di insolito per la sua fidanzata Selena Gomez per San Valentino.

Il produttore musicale ha sorpreso la cantante con una scia di tortilla chips che portava alla vasca da bagno piena di salsa al formaggio.

Blanco ha condiviso il suo regalo, che passa attraverso lo stomaco, in un video su Instagram.

La cantante è entusiasta: «Mi piace tutto di questo», ha commentato. Mostra di più

Di solito per San Valentino la propria dolce metà riceve un mazzo di rose rosse, una scatola di cioccolatini o qualche palloncino a forma di cuore.

Non è così per Selena Gomez (32 anni). Il suo fidanzato Benny Blanco (36 anni) ha pensato a un goloso regalo per la festa degli innamorati, ma per il quale bisogna avere un grande... stomaco.

In un video su Instagram lo si vede mentre segue una scia di tortilla chips sul pavimento che porta al bagno, dove le patatine sono disposte in un grande «Ti amo».

Quando la telecamera si sposta più avanti, scopre una vasca da bagno piena di salsa al formaggio. Accanto a questa ha posto una grande ciotola di chips. Soddisfatto ne immerge una nella vasca che morde con gusto.

Sotto il video il produttore musicale scrive: «Quando la tua fidanzata non è una fioraia»... allora devi inventarti qualcosa di più insolito.

Selena Gomez: «Mi piace tutto di questo»

La cantante e attrice stessa è entusiasta del goloso regalo del suo fidanzato, come commenta sotto il suo video: «Mi piace tutto di questo», ha scritto.

Le opinioni dei fan sono diverse. Mentre alcuni trovano il gesto «per niente carino» o addirittura «disgustoso», altri sono commossi dalla vasca piena di salsa al formaggio e dall'amore tra la celebre coppia: «La felicità che entrambi irradiate è commovente», scrive un utente.

Gomez e Blanco hanno annunciato il loro fidanzamento nel dicembre 2024. Giusto in tempo per San Valentino, l'interprete di «Wolves» ha sorpreso i suoi fan con la nuova canzone «Scared of Loving You» e ha annunciato un album sull'amore, che uscirà a marzo.

Per la nuova musica ha collaborato con il suo partner, produttore musicale e autore di canzoni.