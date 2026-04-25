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Si terrà il 4 luglio Ecco l'invito super originale per il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo

ai-scrape

25.4.2026 - 13:20

Uno degli scatti condivisi da Aurora in vista delle nozze
Uno degli scatti condivisi da Aurora in vista delle nozze
Foto IG

Manca poco al «sì» della coppia, che verrà pronunciato il 4 luglio, e la futura sposa ha voluto mostrare a tutti, attraverso i social, il biglietto che ha inviato a coloro che potranno partecipare all'evento. Una scelta particolare e che - come ha spiegato - li rappresenta.

Sara Matasci

25.04.2026, 13:20

25.04.2026, 13:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Si avvicina il momento delle nozze per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che si terrà il 4 luglio.
  • Ora la futura sposa ha deciso di condividere con i suoi follower un'anteprima del loro originalissimo invito al matrimonio.
  • La quasi 30enne ha trovato ispirazione dalla mitica e storica rivista «Cioè», pubblicazione cult per le ragazze degli anni '80 e '90.
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Si avvicina il momento delle nozze per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il 4 luglio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sposerà infatti il compagno di lunga data e padre di suo figlio Cesare.

Fino a poco tempo fa la data era l'unico dettaglio noto, ma ora è emerso un nuovo particolare. Come riporta tra gli altri «Today», la futura sposa ha deciso di condividere con i suoi follower un'anteprima del loro originalissimo invito al matrimonio. 

Non si tratta assolutamente di una comunicazione formale o classica, ma di una soluzione allegra e colorata, con un tocco vintage tipico della cultura pop anni '80 e '90.

La sposa ha trovato ispirazione dalla mitica e storica rivista «Cioè», pubblicazione cult per le ragazze di quegli anni, e che spesso offriva anche interviste a padre Eros, che allora era un giovane idolo delle adolescenti.

«Un invito che rispecchiasse la nostra anima»

Al centro del biglietto - sul quale campeggia la scritta "SARÀ" - ci sono gli sposi, dal quale traspare chiaramente la loro grande voglia di divertirsi.

Aurora ha spiegato la sua scelta con un post su Instagram: «Volevo un invito che racchiudesse sì tutte le informazioni sui giorni dell’evento, ma anche che rispecchiasse la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre nove anni: il divertimento».

La quasi 30nne ha anche aggiunto un pensiero personale sulla famosa rivista che l'ha ispirata, sottolineando di avere ricordi bellissimi legati alla lettura di quelle riviste. «Poterle sfogliare di nuovo oggi è un regalo che fa a se stessa. È anche un regalo per tutti coloro che riceveranno l'invito. Chi possiede ironia e ha la giusta età potrà solo apprezzare questa scelta originale».

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