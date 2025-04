Ecco perché Kate Middleton non ha accompagnato William al funerale di Papa Francesco

William era a Roma senza la moglie. Imago

Kate Middleton non ha accompagnato il principe William ai funerali di Papa Francesco, seguendo una tradizione reale e per motivi personali legati alla sua salute. La principessa continua a dare priorità alla famiglia e alla sua ripresa.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William ha partecipato da solo ai funerali di Papa Francesco, rappresentando re Carlo III, mentre Kate Middleton è rimasta ad Amner Hall.

La principessa del Galles, dopo la battaglia contro il cancro, dà priorità alla famiglia e tornerà agli impegni pubblici con una visita in Scozia.

Secondo il protocollo reale, il monarca britannico non può partecipare ai funerali di un papa, motivo per cui Carlo III ha delegato il figlio, seguendo l'esempio della regina Elisabetta.

In un messaggio ufficiale, Carlo e Camilla hanno elogiato Francesco per la sua compassione e il suo impegno a favore dell'unità e della giustizia globale. Mostra di più

Sabato il principe William ha partecipato da solo ai funerali di Papa Francesco, rappresentando il re Carlo III. L'assenza di Kate Middleton ha suscitato curiosità, soprattutto perché molte personalità presenti erano accompagnate dai loro partner.

Ad esempio, Donald Trump era con Melania e Joe Biden con sua moglie Jill. Tuttavia, secondo «Page Six», non è obbligatorio per i consorti dei membri della famiglia reale britannica partecipare ai funerali di un papa.

Nel 2005, anche il principe Carlo partecipò da solo ai funerali di Giovanni Paolo II, nonostante il suo matrimonio con Camilla Parker Bowles fosse previsto per quel giorno, poi posticipato in segno di rispetto.

Dopo aver completato le cure contro il cancro lo scorso settembre e annunciato la remissione della malattia a gennaio, Kate rimane cauta riguardo agli eventi pubblici. Ha persino evitato la tradizionale messa di Pasqua con la famiglia reale, preferendo restare ad Amner Hall con William e i loro figli.

Una fonte reale ha rivelato a «People» che, dopo la sua dura battaglia contro il cancro, la famiglia è diventata la priorità assoluta per principessa del Galles, superando anche i doveri reali.

La sua prima apparizione pubblica dopo cinque settimane è prevista per mercoledì prossimo, durante una visita di due giorni nelle isole scozzesi con il marito.

Il re non può partecipare

Il principe William ha partecipato ai funerali di Papa Francesco in rappresentanza del padre, visto il protocollo di Buckingham Palace impedisce al monarca britannico, capo della Chiesa anglicana, di partecipare ai funerali di un pontefice cattolico.

Anche la regina Elisabetta non ha mai partecipato a tali funerali, nonostante il suo rispetto e ammirazione per i papi che ha incontrato, da Pio XII a Francesco. Durante i funerali, la regina si ritirava in preghiera, accettando con riluttanza di non poter essere presente.

Re Carlo, seguendo l'esempio della madre, ha rispettato il protocollo. Nonostante ciò, insieme a Camilla, ha espresso il suo cordoglio per la morte del pontefice, lodando la sua compassione e il suo impegno per l'unità della Chiesa e il benessere globale.

Il messaggio dei sovrani ha sottolineato l'impatto positivo di Papa Francesco su molte vite, grazie al suo lavoro e al suo sostegno per le cause comuni a tutte le fedi.

