Diana, la pecora nera della famiglia reale?

La Principessa Diana indossò il maglione due volte in pubblico. Ora il modello con il motivo della pecora nera in mezzo a quelle bianche è riemerso e sarà messo all'asta a un prezzo folle.

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 31 agosto al 14 settembre sarà messo all'asta il mitico «maglione con la pecora nera» di Diana.

La casa d'aste Sotheby's spera di vendere il leggendario capo per una cifra compresa tra 50.000 e 80.000 franchi svizzeri.

Chi acquisterà un maglione della Principessa Diana all'asta all'inizio di settembre non solo ha il portafoglio pieno, ma conosce anche la storia di questo pezzo leggendario.

Si tratta del maglione rosso con un gregge di pecore bianche, ma con al centro una pecora nera. La particolarità di questo pezzo viene svelata solo dopo la sua storia.

Diana indossò il maglione due volte in pubblico. La prima fu nel giugno 1981, quando partecipò a un torneo di polo poco prima del matrimonio.

Il maglione dell'etichetta Warm and Wonderful, gestita da Sally Muir e Joanna Osborne, si è imposto però all'attenzione in un momento successivo: due anni dopo il matrimonio con Carlo. Sebbene partecipi nuovamente a un torneo di polo, sono le circostanze a collocare il maglione in un contesto completamente diverso. Il capo d'abbigliamento diventa improvvisamente simbolico poiché interpretato.

Cosa c'era di diverso rispetto alla prima volta che lo aveva indossato?

Poco dopo la loro unione, il matrimonio di Carlo e Diana soffrì sotto il peso del clamore della celebrità che circondava la principessa. Per Carlo la forte presenza mediatica della moglie era una spina nel fianco e creava sempre più distanza tra loro.

Anche la distanza tra Diana e il palazzo crebbe, come sottolineano vari eventi.

Una relazione complicata nel mirino della stampa

Quando si reca ai funerali della principessa Grace di Monaco, il 18 settembre 1982, viene elogiata dalla stampa per essere l'unico membro della famiglia reale britannica a partecipare alle esequie. Il Palazzo, invece, non riconosce il suo impegno.

Durante il tour di sei settimane in Australia e Nuova Zelanda nel marzo 1983, Diana viene acclamata come una star e lodata per il suo modo speciale di raggiungere le persone, ma ancora una volta queste uscite non vengono riconosciute dalla famiglia reale britannica. Diana ha difficoltà ad accontentare tutti e questa diventa sempre più visibile agli occhi del pubblico.

In questo giorno di giugno del 1983, la pecora nera viene mangiata dal lupo. Significato: il maglione diventa ora simbolico per la stampa, che aveva nel mirino il complicato rapporto di Diana con la famiglia reale. In esso viene visto un messaggio subliminale di Diana: la pecora nera rappresentava la principessa nella Casa Reale.

Diana mandava messaggi con i suoi abiti

E in effetti potrebbe esserci dietro un messaggio, perché Diana non lasciava quasi nulla al caso quando si trattava di abiti. Era consapevole del potere della moda. Non solo sapeva come presentarsi perfettamente dal punto di vista visivo, ma usava anche la moda come portavoce per esprimersi in modo non verbale.

Anche a distanza di 40 anni, i pezzi cult della Principessa del popolo vengono copiati o riadattati in continuazione. Il maglione, fuori produzione dal 1994, è stato riproposto dagli stilisti nel 2020. Hanno anche lanciato una seconda versione in verde.

Il maglione originale della sua prima apparizione nel 1981 è stato rispedito agli stilisti da Lady Di per essere riparato. Ne ha ricevuto invece uno nuovo, diventato oggetto d'interpretazione da parte della stampa.

Ora il maglione originale è riemerso: lo stilista Osborne lo ha trovato in una scatola in soffitta. Il pezzo cult è stato messo all'asta, a un prezzo folle.

La casa d'aste americana Sotheby's spera di vendere il leggendario capo d'abbigliamento, che scrive un pezzo di storia contemporanea, per una cifra compresa tra 50.000 e 80.000 franchi svizzeri.

Le offerte online sono possibili dal 31 agosto al 14 settembre.