Mike Müller e Viktor Giacobbo sono in tournée con il Circo Knie per la terza volta come ospiti stellari. Gli applausi per il duo sono più tiepidi del solito. È perché i loro numeri sono talvolta politici?

Mike Müller e Viktor Giacobbo hanno fatto il loro ritorno alla prima del Circo Knie di Zurigo.

Il duo comico si è esibito in quattro sketch nel programma serale del circo più grande in Svizzera. Si è notato che gli applausi dopo il primo numero sono stati più bassi del solito.

I fan pensano di sapere il perché: Müller e Giacobbo hanno fatto battute di natura politica.

Al Circo Knie ha fatto ritorno sulla pista il duo comico formato Mike Müller e Viktor Giacobbo. E il «Tages-Anzeiger» si chiede seriamente se la coppia sia ancora divertente. E la risposta è: certo.

Müller si è esibito facendo battute dall'inizio della stagione a Rapperswil-Jona in marzo, e Giacobbo lo ha raggiunto a Zurigo. Il duo si esibirà insieme anche negli spettacoli serali di Berna e Lucerna.

Un momento storico? Assolutamente sì. Müller e Giacobbo viaggiano con il circo più famoso in Svizzera come ospiti stellari per la terza volta. Solo Ursus & Nadeschkin ci sono riusciti prima di loro.

Religione e politica mai state un problema prima d'ora

Müller e Giacobbo presentano quattro sketch nel programma serale, un programma nostalgico, come scrive correttamente il «Tages-Anzeiger»: «Affascinante, ma assolutamente privo di sorprese».

Gli applausi alla prima di Zurigo dopo il primo numero sono molto più ridotti del solito. Durante l'intervallo, questo è naturalmente un argomento di discussione tra gli irriducibili fan del circo.

Il «problema» diventa subito evidente: le battute politiche in generale e la presa di posizione contro il governo della Città di Zurigo e la battuta su Donald Trump in particolare.

Finora la politica non aveva trovato posto al Circo Knie. «Siamo 200 persone provenienti da 20 nazioni diverse e viviamo sempre a stretto contatto, quindi la religione e la politica non possono essere un problema», ha detto Ivan Knie a marzo nel programma «Tagesgespräch» della radio SRF1.

Tra l'altro suo nonno Fredy Knie Jr. era sempre stato dello stesso parere.

Alla domanda di blue News sul perché questo principio apparentemente non si applichi più in questa stagione, il team media del Circo Knie ha spiegato: «La famiglia Knie ha sempre aderito alla tradizione di astenersi dal tematizzare la religione e la politica nelle proprie parti del programma. Questa moderazione si applica anche ai dipendenti e fa parte di uno sforzo consapevole di rivolgersi a un pubblico il più ampio possibile, indipendentemente dall'ideologia o dalle opinioni politiche».

«Il dibattito puntuale è un elemento stilistico centrale»

Ma perché è stata fatta un'eccezione per il duo comico?

«Come artisti indipendenti e rinomati satirici, lavorano in un formato che attinge fortemente all'attualità. Nei loro ruoli, l'esame puntuale degli sviluppi sociali o politici è un dispositivo stilistico centrale. Questa forma di libertà artistica fa parte della loro performance e li differenzia chiaramente dal resto del programma del Circo Knie».

Secondo il media team, Müller e Giacobbo adattano costantemente i loro numeri nel programma serale per mantenerli aggiornati. Per questo motivo variano anche le loro gag.

E ancora: «All'interno di questo quadro, Giacobbo e Müller hanno la libertà di creare il loro contributo personale, pur rimanendo fedeli al genere della satira, che per definizione riflette anche questioni politiche e sociali».

