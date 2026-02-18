Ecco perché pure Kate ha perso le speranze nel litigio tra William ed Harry

Il principe William, Kate, duchessa di Cambridge, e il principe Harry arrivano per la funzione del Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster a Londra il 14 marzo 2016 (foto d'archivio). KEYSTONE

Dietro il glamour dei matrimoni reali, la questione bollerebbe in pentola da molto tempo: una nuova biografia ripercorre come le spaccature tra William ed Harry si siano approfondite e perché persino Kate abbia perso la speranza di una riconciliazione.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Una nuova biografia descrive come la principessa Kate abbia mediato per anni tra William e Harry, ma alla fine abbia perso la speranza di una riconciliazione.

Secondo l'autore Russell Myers, il punto di svolta è stato il matrimonio del cognato e Meghan nel 2018, dopo il quale l'umore a palazzo si è deteriorato significativamente e il rapporto tra i fratelli è diventato sensibilmente freddo.

Le diverse aspettative sul ruolo reale, i conflitti su come gestire il personale e l'insoddisfazione di Harry come «sostituto» hanno portato alla fine al ritiro ufficiale dei Sussex dalla famiglia reale nel 2020. Mostra di più

Per anni, la principessa Kate (44 anni) è stata vista come la mediatrice nella disputa fraterna tra il principe William (43 anni) e il principe Harry (41 anni). È infatti stata lei a portare ripetutamente i due fratelli al tavolo e a ricordare loro la coesione familiare.

Ma anche la duchessa di Cambridge avrebbe raggiunto i suoi limiti con i suoi tentativi diplomatici di ricucire i rapporti tra i due.

È quanto scrive l'esperto reale Russell Myers nella sua nuova biografia «William and Catherine: The Intimate Inside Story», che sarà pubblicata da Penguin Random House il 26 febbraio.

Alcuni estratti in anteprima sono stati pubblicati dal «Mirror»: sul tabloid si legge come Myers spieghi perché la moglie dell'erede al trono ha apparentemente rinunciato al suo ruolo di paciere.

Dopo il matrimonio di Harry le cose si sono complicate

Per l'esperto il matrimonio di Harry e Meghan Markle nel 2018 è stato il punto di svolta. All'esterno tutto sembrava glamour e fiabesco, ma dietro le mura del palazzo l'atmosfera sarebbe cambiata sensibilmente.

I principi del Galles avrebbero notato una crescente distanza. Una fonte di palazzo afferma addirittura nel libro che i duchi di Sussex stavano perseguendo «un'agenda». L'atmosfera era «piuttosto tossica».

All'epoca il primogenito di re Carlo stava ancora dimostrando di essere al fianco del fratello: nel maggio 2018 lo ha accompagnato all'altare come testimone di nozze.

Secondo Myers, i rapporti dei Sussex con il personale di palazzo hanno causato ancora più controversie. Dietro le quinte, la corte si era divisa in due campi: quello che attribuiva grande importanza al trattamento del personale con rispetto e quello su cui le lamentele si moltiplicavano.

«Niente era mai abbastanza, c'erano continue lamentele. È stato estenuante», dice il libro citando una fonte. Per Kate questo comportamento ha poi superato un limite.

Harry era insoddisfatto del suo ruolo

Secondo Myers, Kate avrebbe riconosciuto la spaccatura finale tra i fratelli prima di William. Mentre l'erede al trono era «profondamente rattristato» dalla decisione di Harry di abbandonare il suo ruolo reale, la principessa avrebbe impiegato meno energie per convincerlo a restare.

Era convinta che le differenze tra «l'erede e il sostituto» fossero diventate troppo grandi. Il figlio minore del re non voleva accontentarsi del ruolo di attore non protagonista e si aspettava di più dalla vita nella famiglia reale.

Nel gennaio 2020, i duchi di Sussex hanno ufficializzato il loro ritiro da reali in attività al cosiddetto «vertice di Sandringham», sotto la guida della regina Elisabetta II.

Poco dopo, la coppia si è trasferita a Montecito, in California, dove ora vive con i figli Archie (6 anni) e Lilibet (4 anni).