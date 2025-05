Le voci si sono rincorse, ma alla fine i fan hanno dovuto fare a meno dell'esibizione della mega-star Céline Dion. Jens Büttner/dpa

I fan hanno sperato fino all'ultimo che Céline Dion tornasse all'Eurovision Song Contest, ma il grande momento non si è mai concretizzato. I motivi sono da ricercare nella sua malattia che non permette di pianificare impegni, se non a cortissimo termine.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante mesi di speculazioni e preparativi concreti, Céline Dion non si è esibita alla finale dell'ESC di Basilea.

Ancora oggi non è chiaro se la mega star fosse davvero arrivata nella città sul Reno.

Gli organizzatori dell'ESC hanno confermato che i colloqui con la Dion erano in corso fino a poco prima dello spettacolo e che persino loro sono rimasti sorpresi dallo slancio delle voci.

Le condizioni di salute della Dion, affetta dalla sindrome della persona rigida, hanno però reso impossibile l'esibizione. Mostra di più

Il palco era pronto, le aspettative erano alte, ma alla fine il grande momento non si è concretizzato: Céline Dion, ex vincitrice dell'ESC e star mondiale, non si è esibita alla serata finale dell'Eurovision Song Contest a Basilea.

E questo nonostante le voci che circolavano insistentemente poco prima dello show sulla sua presenza nella città sul Reno.

Reto Peritz, co-general project manager dell'ESC, ha confermato alla «SRF 1» di essere stato in contatto personale con la cantante canadese fino a poco prima della finale. Ma poi è arrivata la delusione: «Purtroppo non era in sala», ha detto. Ha lasciato aperta la questione se fosse o meno a Basilea: «So solo che non era in sala».

Anche Edi Estermann, responsabile della comunicazione dell'ESC, ha sottolineato che fino all'ultimo sono rimasti aperti due scenari. «Sarebbe stato fantastico averla con noi. Ma è stata una sua decisione non salire sul palco».

Ad ogni modo gli sviluppi della vicenda sono stati seguiti più del previsto dai media. «Eravamo anche stupiti dai numerosi articoli di giornale, alcuni dei quali riguardavano cose di cui noi stessi non sapevamo nulla», ha aggiunto Peritz, commentando le numerose speculazioni.

Avvistamenti, speculazioni e un momento televisivo cancellato

Poco prima dell'inizio dello spettacolo, circolavano voci secondo cui la Dion fosse stata avvistata a Basilea. Jean-Marc Richard, commentatore dell'ESC per la Svizzera francese, ha dichiarato alla RTS: «Sì, Céline Dion è a Basilea».

Poi i cambiamenti interni al processo di produzione televisiva hanno aggiunto benzina sul fuoco.

Per molto tempo, durante la diretta, è parso che la cantante potesse esibirsi almeno con un video di saluto. Questo messaggio era ancora visibile durante le prove, ma in finale lo spazio è rimasto improvvisamente vuoto.

Un ritorno mai avvenuto

Per molti fan sarebbe stato un ritorno emozionante: Céline Dion sul palco dell'ESC, oltre 35 anni dalla sua vittoria per la Svizzera.

Sarebbe stata la sua prima esibizione dopo i Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Ma il fatto è che dal 2022 la canadese soffre della sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica accompagnata da gravi spasmi muscolari e rigidità. E quindi un'esibizione sarebbe stata possibile solo se fosse stata in forma stabile quel giorno.

Peritz ha sottolineato: «Abbiamo fatto di tutto per renderlo possibile. Ma la salute viene prima di tutto». Anche Estermann ha confermato i continui alti e bassi e ha sottolineato che la salute è la cosa più importante.

La speranza c'era anche da parte degli organizzatori, dunque, fino alla fine. Ma il palco è rimasto vuoto, e con esso un posto nel cuore di molti fan dell'ESC.