Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set

George Clooney spiega perché ha deciso di dire addio alle scene di bacio sul grande schermo: l'età, il futuro e una riflessione condivisa con la moglie Amal.

Hai fretta? blue News riassume per te George Clooney, 64 anni, ha spiegato al «Daily Mail» di non voler più girare scene di bacio con colleghe sul set.

L'attore ha raccontato che una conversazione con la moglie Amal lo ha spinto a ripensare ai ruoli romantici.

Clooney ha citato Paul Newman come esempio, ricordando che il tempo che passa cambia anche il modo di stare sullo schermo. Mostra di più

George Clooney dice addio ai baci sul set. L'attore statunitense (64 anni) ha spiegato di non essere più interessato a scene romantiche con colleghe sullo schermo, una scelta maturata dopo una riflessione personale e un confronto con la moglie Amal.

«Sto cercando di seguire l'esempio di Paul Newman: a un certo punto ho deciso che non avrei più baciato ragazze nei film», ha raccontato in un'intervista al «Daily Mail».

Clooney ha spiegato che il passaggio dei 60 anni lo ha portato a interrogarsi sul futuro: «Posso ancora giocare a basket con ragazzi di 25 anni, sono in forma. Ma tra 25 anni ne avrò 85, ed è un dato di fatto», ha aggiunto, sottolineando come il tempo cambi anche il modo di vivere certi ruoli.

Il bacio con Julia Roberts

Nel corso della sua carriera, l'attore ha interpretato numerosi film romantici, da «Un giorno... per caso» con Michelle Pfeiffer a «Prima ti sposo poi ti rovino» con Catherine Zeta-Jones, fino a «Ticket to Paradise» del 2022 al fianco di Julia Roberts.

Proprio parlando di quest'ultimo film, l'attore aveva raccontato al «New York Times» un curioso retroscena: una scena di bacio con Roberts aveva richiesto decine di tentativi, più per le risate che per difficoltà tecniche.

«Ho detto a mia moglie che ci erano voluti 80 ciak», aveva scherzato, ricevendo una reazione tutt’altro che entusiasta.

Più recentemente, Clooney ha parlato anche del segreto della sua relazione con Amal, 47 anni, spiegando in un'intervista a «CBS News» che con il tempo ha imparato a rinunciare all'idea di voler avere sempre ragione: «Da giovani si vuole controllare tutto, anche il colore delle pareti», ha ammesso.