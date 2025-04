Dopo decenni George Clooney ha cambiato colore di capelli per motivi di scena. KEYSTONE

George Clooney ha cambiato colore di capelli per un ruolo teatrale, ma il suo nuovo aspetto non è stato accolto con entusiasmo, nemmeno dalla moglie Amal.

Igor Sertori

George Clooney ha recentemente adottato un nuovo look per esigenze professionali, tingendosi i capelli di nero per il suo ruolo nell'adattamento teatrale di «Good Night and Good Luck».

Tuttavia, come riportato da «chimagazine.it», il cambiamento non è stato ben accolto dalla moglie Amal. Durante un'intervista a «CBS Mornings», Clooney ha ammesso che il nuovo colore non gli si addice e che persino i suoi gemelli di 7 anni trovano divertente il suo aspetto.

Amal trova che tingersi i capelli a 63 anni fa vecchio

«Non mi sono ancora abituato, ho avuto i capelli sale e pepe per gran parte della mia vita, e non riesco a vedermi con i capelli così scuri. Mia moglie lo trova divertente, ma pensa anche che tingere i capelli a 63 anni possa far sembrare più vecchi», ha confessato l'attore.

George Clooney in compagnia della moglie Amal in uno scatto del 1 settembre 2024 KEYSTONE

Il lato positivo

L'attore ha trovato un lato positivo anche nel nuovo look: «Posso camminare per le strade di New York senza essere riconosciuto, è incredibile».

Scelta personale e consulenza professionale

L'attore ha espresso il desiderio di tornare presto al suo colore naturale, affermando che tingersi i capelli dovrebbe essere una scelta personale e non un obbligo.

Molti uomini scelgono di tingere i capelli per vari motivi, come aggiungere personalità al proprio stile o coprire i primi capelli grigi.

George Clooney portava già i capelli argentati all'età di 41 anni. KEYSTONE

Il 63enne ha sottolineato che, dopo una certa età, tingere i capelli può avere l'effetto opposto e far sembrare più vecchi. È importante seguire i consigli di un hairstylist di fiducia per evitare risultati indesiderati.

Nonostante il cambiamento di look, la coppia sembra più innamorata che mai, come dimostrato dalla loro recente fuga romantica a Saint-Tropez, dieci anni dopo il loro matrimonio.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.