Johnny Depp tornerà nel ruolo di Jack Sparrow? Keystone

Dopo anni di incertezze, la Disney potrebbe riportare Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow in un nuovo capitolo di «Pirati dei Caraibi».

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante il calo di popolarità del franchise, il personaggio di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, rimane iconico e molto amato.

Il sesto film della saga era in programma, ma le accuse di Amber Heard contro Depp hanno spinto la Disney a bloccare il progetto, che però ora potrebbe essere rilanciato.

Secondo «The DisInsider», gli studios starebbero valutando il ritorno di Depp, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Mostra di più

Il franchise di «Pirati dei Caraibi» ha perso slancio negli ultimi anni, ma il personaggio di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, è rimasto iconico e continua a essere una scelta popolare per i costumi di Carnevale e le feste in maschera.

La Disney ha più volte valutato la possibilità di riportarlo sul grande schermo e, a un certo punto, sembrava tutto pronto per un sesto film. Tuttavia, le accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard e le conseguenti battaglie legali hanno spinto gli studios a mettere in pausa il progetto.

Dopo la conclusione del processo in suo favore, la carriera di Depp ha ripreso slancio, tanto che la Disney sembrerebbe aver ricominciato a lavorare su un nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi.

Il ritorno di Depp

Negli ultimi anni si era parlato di un reboot con Margot Robbie come protagonista, affiancata da attori come Ayo Edebiri, Austin Butler e Hailee Steinfeld. Tuttavia, rinunciare a Jack Sparrow si è rivelato un rischio che la major potrebbe non voler più correre. Secondo «The DisInsider», Depp sarebbe dunque in trattative per tornare nella saga.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che Walt Disney Studios abbia già avviato i lavori per un nuovo film.

La saga ha esordito nel 2003 con «La maledizione della prima luna», un successo che ha incassato oltre 654 milioni di dollari a livello globale, dando vita a diversi sequel. L'ultimo capitolo, «La vendetta di Salazar», non ha però convinto il pubblico e la critica.

Depp, in passato, aveva espresso il suo disappunto per la decisione della Disney di escluderlo dal progetto: «Jack Sparrow è un personaggio che ho creato da zero e al quale ho dato tanto di me stesso. Non capivo come, dopo anni di collaborazione, fossi diventato colpevole senza prova».

Ora, però, le cose sembrano prendere una piega diversa, anche se per un annuncio ufficiale bisognerà ancora aspettare.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.