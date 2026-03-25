La principessa Diana con i figli William e Harry (foto d'archivio). imago/ZUMA Press

Secondo quanto riportato da un giornalista, che era molto vicino alla principessa Diana, l'ex moglie di Carlo avrebbe espresso dubbi sulla predisposizione di William al trono, considerando il fratello minore Harry più adatto al ruolo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il giornalista Richard Kay, che mantenne un rapporto di confidenza con Lady Diana negli anni Novanta, ha riferito delle riflessioni della madre in merito alle abitudini dei suoi figli, William ed Harry.

La defunta moglie dell'allora principe Carlo vedeva il primogenito come un adolescente sensibile e riservato, caratteristiche che la portava a temere che le responsabilità della corona potessero rivelarsi un peso eccessivo per lui.

Al contrario, Harry mostrava già da giovane un temperamento più aperto e spontaneo, tanto che in alcuni momenti privati la madre lo avrebbe chiamato «Good King Harry» («Buon re Harry»).

La successione ha alla fine seguito il suo corso tradizionale e quindi, dopo la scomparsa della regina Elisabetta II nel 2022, Carlo è asceso al trono e William ha ottenuto il titolo di Principe del Galles. Mostra di più

Le rivelazioni sulle considerazioni private di Lady Diana riguardo al futuro dei suoi figli continuano a suscitare interesse.

Una testimonianza emersa di recente dalla stampa britannica offre uno spaccato inedito sulle preoccupazioni materne della principessa e sulla sua visione della monarchia.

Il giornalista Richard Kay, che mantenne un rapporto di confidenza con Diana negli anni Novanta, ha riferito delle riflessioni della madre di William ed Harry in merito alle abitudini dei suoi figli.

«Good King Harry»

Secondo queste confidenze, come riporta - tra gli altri - «SuperEva», la defunta moglie dell'allora principe Carlo vedeva il loro primogenito come un adolescente sensibile e riservato, caratteristiche che la portava a temere che le responsabilità della corona potessero rivelarsi un peso eccessivo per lui.

Al contrario, Harry mostrava già da giovane un temperamento più aperto e spontaneo, tanto che in alcuni momenti privati la madre lo avrebbe chiamato «Good King Harry» («Buon re Harry»), lasciando intendere di ravvisare nel secondogenito qualità potenzialmente adatte al Governo.

Naturalmente si trattava di considerazioni personali, non di proposte concrete per modificare la linea di successione al trono britannico.

Il consolidamento del ruolo di William

La successione ha alla fine seguito il suo corso tradizionale e quindi, dopo la scomparsa della regina Elisabetta II nel 2022, Carlo è asceso al trono e William ha ottenuto il titolo di principe del Galles.

Nel tempo, l'erede ha dimostrato crescente sicurezza nel suo ruolo pubblico, occupandosi di temi come la salute mentale, le questioni ambientali e il sostegno ai senza tetto.

Accanto a lui, la principessa Kate ha assunto un ruolo centrale nella rappresentazione della monarchia moderna.

La strada diversa di Harry

Il percorso di Harry ha invece preso una direzione opposta. Nel 2020 il duca di Sussex e la moglie Meghan hanno comunicato la decisione di abbandonare gli impegni ufficiali della famiglia reale per trasferirsi oltreoceano.

La pubblicazione del memoir «Spare - Il minore» ha poi descritto le tensioni interne alla famiglia, contribuendo a rendere pubblica la frattura con il fratello e con il padre.