Ecco perché l'attrice Halle Berry si mostra con i peli sotto le ascelle

L'attrice statunitense Halle Berry ha pubblicato su Instagram un video in cui si mostra con i peli lunghi sotto le ascelle. I fan sono rimasti sorpresi dal nuovo look, ma in realtà è per il personaggio che interpreta nel suo ultimo film «Never Let Go - A un passo dal male».

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Halle Berry si è mostrata in un video su Instagram con dei peli delle ascelle finti, che porta per il suo ruolo nel film «Never Let Go - A un passo dal male».

Nella pellicola interpreta una donna selvaggia che vive nei boschi con i suoi gemelli.

La trasformazione, che comprende anche tatuaggi e sopracciglia finti, è stata realizzata dalla truccatrice Norma Patton-Lowin e ha scaturito la gioia dei suoi fan. Mostra di più

Una performance decisamente pelosa per Halle Berry (58 anni): in un video su Instagram, l'attrice premio Oscar ha mostrato le ascelle alla telecamera, rivelando un bel ciuffo di peli.

«Beh, è quasi inverno. Quindi perché non iniziare ora?», ha commentato un fan sotto il post della celebrità. Un altro utente ha chiesto: «Che diavolo è quello?».

La risposta è arrivata subito: la star di Hollywood si è sottoposta a un makeover ascellare per il suo ultimo ruolo. «Momma in divenire. Uno dei personaggi più complessi che abbia mai avuto l'onore di interpretare», ha scritto Berry sul post.

In «Never Let Go - A un passo dal male», da pochi giorni nelle sale, la 58enne si cala nel ruolo di Momma, che vive una vita isolata nei boschi con i suoi gemelli e diventa sempre più selvaggia.

I personaggi esistono in un mondo in cui le persone ancora vive dopo un'apocalisse lottano ogni giorno per la sopravvivenza.

«È emozionante vedere cosa succede nella sala trucco»

Dietro la trasformazione in «Hairy Berry» («pelosa Berry»), come la chiama un follower, c'è la truccatrice Norma Patton-Lowin. Nel video Halle le chiede: «Cosa hai fatto, Norma?». Le due donne ridono e la 58enne chiarisce: «Mi ha fatto i peli delle ascelle finti».

La truccatrice le ha anche corretto le sopracciglia e disegnato i tatuaggi finti, che fanno parte del suo personaggio. La trasformazione è temporanea.

In altre immagini, l'attrice mostra uno spaccato dietro le quinte del nuovo film, scatenando la gioia dei fan: «È emozionante vedere cosa succede nella sala trucco», si legge sotto il post.

Un altro utente ha commentato: «Wow, cosa fanno gli attori per interpretare i loro ruoli. Per un momento ho pensato che ad Halle fosse cresciuta una giungla di ascelle. Così divertente, lol!».