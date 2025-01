Meghan Markle è tornata sui social media. Keystone

Meghan Markle torna su Instagram dopo quasi cinque anni, inaugurando il nuovo profilo con un video girato sulla spiaggia di Montecito.

Redazione blue News fon

Meghan Markle è tornata su Instagram, inaugurando il suo nuovo profilo il 1° gennaio 2025 con un video girato sulla spiaggia di Montecito, in California.

Nel filmato, girato dal marito Harry, Meghan corre a piedi nudi verso l’oceano, vestita di bianco, trasmettendo un senso di libertà e leggerezza.

Il ritorno sui social avviene quasi cinque anni dopo la chiusura dell’account @sussexroyal e segna un importante passo nella sua vita pubblica, raccogliendo rapidamente oltre mezzo milione di followers.

L'idea di tornare su Instagram non è nuova per Meghan, che già nel 2022 aveva accennato al suo desiderio in un'intervista, sottolineando quanto fosse stato difficile adattarsi a una vita senza autonomia digitale.

Prima del matrimonio con Harry, Meghan era una presenza influente sulla piattaforma, con milioni di follower e un noto blog di lifestyle, «The Tig».

Stando a «Chi», fonti vicine alla duchessa riferiscono che il suo obiettivo ora è utilizzare Instagram per condividere i suoi progetti e promuovere un uso positivo dei social media, cercando di creare connessioni autentiche e diffondere gioia.