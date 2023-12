Ecco perché Meghan rifiuta di esaudire il desiderio più grande di Archie

La duchessa Meghan è severa quando si tratta di esaudire i desideri natalizi del figlio Archie. Aaron Chown/PA Wire/dpa

Archie Mountbatten-Windsor ha solo quattro anni, ma ciò che vorrebbe per Natale sembra essere il possibile desiderio di un adulto. Ma, nonostante ciò, mamma Meghan ha deciso che non verrà esaudito e rivela anche il perché.

A Natale Archie Mountbatten-Windsor rimarrà verosimilmente molto deluso. Come ha rivelato la mamma Meghan, il suo desiderio natalizio più grande non verrà infatti esaudito. La 42enne, come ha riferito «People», ha spifferato tutto durante una sessione di domande e risposte dopo una proiezione speciale del cortometraggio Netflix «The After».

La duchessa del Sussex ha spiegato che il figlio di quattro anni, nonostante la giovane età, ha una passione particolare: la fotografia. Per dare al suo primogenito qualche consiglio da esperto, ha persino aiutato Archie a partecipare a un incontro con il regista e fotografo Misan Harrimann. «In seguito ho comprato ad Archie una macchina fotografica», ha riferito Meghan.

Meghan rimane inflessibile: «Nemmeno per Natale»

Ma il figlio Archie non è rimasto impressionato dal regalo, anzi... ha addirittura piagnucolato, dicendo: «Ma non è una Leica come quella di Misan». Meghan non ha voluto assecondare il desiderio del giovane fotografo e ha raccontato a People: «Gli ho proprio detto: ‹Non riceverai una Leica! Nemmeno per Natale›».

C'è una precisazione da fare: Leica è un produttore di fotocamere di alto livello e quindi per una macchina bisogna sborsare diverse migliaia di dollari. In alcuni casi i prezzi possono arrivare anche a cinque cifre.

E, a differenza di quello che si potrebbe pensare, i reali non ottengono tutto quello che vogliono, a qualsiasi prezzo. Basti pensare che, solo due anni fa, il regalo di Natale della bisnonna, la regina Elisabetta II, per il piccolo Archie era stato decisamente molto modesto. Come aveva raccontato il principe Harry al conduttore del «The Late Late Show» James Corden (45), la sovrana aveva donato al nipote semplicemente una piastra per waffle.