Ecco perché non è stato il giorno più bello della vita di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Le foto più belle del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono sposati! Eccoli mentre lasciano l'hotel per recarsi al ricevimento di nozze. Immagine: Luca Bruno/AP/dpa Il matrimonio è stato annunciato ufficialmente venerdì sera con questa foto. Immagine: Instagram Questo era l'abito da sposa di Lauren Sánchez. Ha postato la foto su Instagram. Immagine: Instagram Tra gli invitati al matrimonio c'erano la figlia di Trump, Ivanka, con il marito Jared Kushner, ... Immagine: IMAGO/Anadolu Agency ... l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, ... Immagine: IMAGO/Anadolu Agency ... il fondatore di Microsoft Bill Gates, ... Immagine: IMAGO/Anadolu Agency ... l'attrice Sydney Sweeney, ... Immagine: KEYSTONE ... la presentatrice Oprah Winfrey, ... Immagine: KEYSTONE ... e l'attore Orlando Bloom. Immagine: KEYSTONE Era presente anche il clan Kardashian. Kim e Khloé Kardashian, ... Immagine: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Immagine: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Immagine: KEYSTONE ... e mamma Kris Jenner. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio sarà sicuramente ricco di contenuti. Kim (a sinistra) e Khloé Kardashian su un taxi d'acqua. Immagine: KEYSTONE Leonardo DiCaprio è restio alle telecamere. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio è uno spettacolo per i turisti: i passeggeri di un traghetto osservano gli ospiti del matrimonio. Immagine: KEYSTONE Le fotografie vengono scattate anche da terra. Immagine: KEYSTONE Anche i veneziani sono stupiti dal matrimonio. Immagine: KEYSTONE Lo sposo Jeff Bezos si gode l'attenzione. Immagine: KEYSTONE Khloé Kardashian posa per un selfie con un gondoliere. Immagine: KEYSTONE Lauren Sánchez lascia l'hotel. Immagine: KEYSTONE La location del matrimonio si trova proprio di fronte a Piazza San Marco. Raggiungibile con un taxi d'acqua. Immagine: KEYSTONE Lauren Sánchez arriva sull'isola di San Giorgio. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio comporta anche una maggiore presenza di polizia. Immagine: KEYSTONE Perché non tutti sono contenti. Ci sono proteste. Immagine: KEYSTONE Un attivista del movimento ambientalista Extinction Rebellion appende uno striscione davanti alla Basilica di San Marco. Immagine: KEYSTONE "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse". Striscioni come questo si possono vedere anche a Venezia. Immagine: KEYSTONE Le foto più belle del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono sposati! Eccoli mentre lasciano l'hotel per recarsi al ricevimento di nozze. Immagine: Luca Bruno/AP/dpa Il matrimonio è stato annunciato ufficialmente venerdì sera con questa foto. Immagine: Instagram Questo era l'abito da sposa di Lauren Sánchez. Ha postato la foto su Instagram. Immagine: Instagram Tra gli invitati al matrimonio c'erano la figlia di Trump, Ivanka, con il marito Jared Kushner, ... Immagine: IMAGO/Anadolu Agency ... l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, ... Immagine: IMAGO/Anadolu Agency ... il fondatore di Microsoft Bill Gates, ... Immagine: IMAGO/Anadolu Agency ... l'attrice Sydney Sweeney, ... Immagine: KEYSTONE ... la presentatrice Oprah Winfrey, ... Immagine: KEYSTONE ... e l'attore Orlando Bloom. Immagine: KEYSTONE Era presente anche il clan Kardashian. Kim e Khloé Kardashian, ... Immagine: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Immagine: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Immagine: KEYSTONE ... e mamma Kris Jenner. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio sarà sicuramente ricco di contenuti. Kim (a sinistra) e Khloé Kardashian su un taxi d'acqua. Immagine: KEYSTONE Leonardo DiCaprio è restio alle telecamere. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio è uno spettacolo per i turisti: i passeggeri di un traghetto osservano gli ospiti del matrimonio. Immagine: KEYSTONE Le fotografie vengono scattate anche da terra. Immagine: KEYSTONE Anche i veneziani sono stupiti dal matrimonio. Immagine: KEYSTONE Lo sposo Jeff Bezos si gode l'attenzione. Immagine: KEYSTONE Khloé Kardashian posa per un selfie con un gondoliere. Immagine: KEYSTONE Lauren Sánchez lascia l'hotel. Immagine: KEYSTONE La location del matrimonio si trova proprio di fronte a Piazza San Marco. Raggiungibile con un taxi d'acqua. Immagine: KEYSTONE Lauren Sánchez arriva sull'isola di San Giorgio. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio comporta anche una maggiore presenza di polizia. Immagine: KEYSTONE Perché non tutti sono contenti. Ci sono proteste. Immagine: KEYSTONE Un attivista del movimento ambientalista Extinction Rebellion appende uno striscione davanti alla Basilica di San Marco. Immagine: KEYSTONE "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse". Striscioni come questo si possono vedere anche a Venezia. Immagine: KEYSTONE

Mareggiate, cani anti-bomba, battibecchi e troppo alcol: ecco cosa succede quando il jet set internazionale va in tilt durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono sposati venerdì sera a Venezia.

Il matrimonio del miliardario ha suscitato in anticipo il clamore degli abitanti della città lagunare italiana.

E durante i tre giorni dell'evento ci sono stati alcuni incidenti che potrebbero aver fatto sì che le notte non siano state il giorno più bello della vita del fondatore di Amazon e della nuova Lady Bezos. Mostra di più

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono sposati. Il matrimonio si è svolto venerdì sera nella città lagunare di Venezia.

La celebrazione delle nozze sarebbe costata alla coppia di celebrità tra i 5 e gli 80 milioni di franchi, a seconda della fonte.

A Venezia sono state adottate severe misure di sicurezza per timore di attentati e disordini tra i residenti.

blue News ha indagato sul perché per l'imprenditore e per la sua seconda moglie potrebbe non essere stato, come vorrebbe il credo popolare, il giorno più bello della loro vita.

La polizia mette in sicurezza la cerimonia

Un dipendente dell'agenzia di eventi Lanza & Baucina ha dichiarato alla rivista tedesca «Spiegel» che tutti gli invitati hanno dovuto passare attraverso un metal detector per accedere ai festeggiamenti.

Inoltre 50 forze speciali di polizia con equipaggiamento protettivo anti-sommossa sarebbero state dislocate all'interno del locale per impedire l'accesso a persone non autorizzate. Durante la cerimonia sarebbero stati presenti anche cani anti-bomba.

Bezos sembrava un «pene ambulante»

L'evento è stato seguito da innumerevoli blog e streaming in diretta in tutto il mondo. E, naturalmente, non sono mancati i commenti pungenti.

La presentatrice statunitense Megyn Kelly ha commentato il matrimonio nel suo programma radiofonico SiriusXM insieme a Maureen Callahan, editorialista del britannico «Daily Mail».

Bezos sembrava un «pene ambulante» nel suo abito da sposo, ha criticato Callaha. Un'affermazione che Kelly è stata felice di condividere.

Kylie Jenner non conosce le regole dei matrimoni?

L'abito da sposa personalizzato della sposa con una silhouette a sirena era ornato da 180 bottoni ricoperti di chiffon di seta. Secondo i media, i due stilisti italiani Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno impiegato oltre 900 ore di lavoro manuale per realizzarlo.

Ma il giorno del matrimonio c'è stata un'altra donna che ha attirato l'attenzione di tutti: Kylie Jenner. La 27enne ha indossato un abito nella tonalità dell'argento.

Kylie Jenner ha scelto un abito in una leggera tonalità d'argento per il matrimonio: un no-go per molti fan. IMAGO/ABACAPRESS

Un passo falso per diversi fan. «C'è una regola quando si tratta di abiti da sposa. Kylie Jenner o non la conosce o non le interessa», ha commentato un utente su X.

La regola direbbe che come ospite di un matrimonio, non indossare mai i colori bianco, crema, champagne, avorio o tonalità simili. Questi colori sono riservati esclusivamente alla sposa.

Tommy Hilfiger: «È una merda»

I 200 invitati sono stati trasportati da una location all'altra con un taxi boat. La sfida particolare? Salirci sopra!. In questo momento non si trattava più di glamour e di bellezza, ma anche di equilibrio.

Il quotidiano britannico «Daily Mail» ha voluto sapere cosa si dicessero le celebrità durante queste manovre di ondeggiamento e ha ingaggiato la speciale lettrice di labbra Nicola Hickling.

Lo stilista Tommy Hilfiger è inciampato mentre saliva e ha perso brevemente l'equilibrio. «Lo fai solo perché sei ubriaco, ecco perché stai cadendo», avrebbe detto Tom Brady, l'ex campione di football americano che si trovava proprio dietro lo stilista.

Hilfiger ha risposto, almeno secondo Hickling: «È una merda». Brady ha risposto: «Sei ubriaco, non dire così». Hilfiger ha poi indicato la spalla e ha borbottato: «Il tizio dietro di me è arrabbiato con me». La risposta di Brady: «Per favore, puoi salire adesso?».

Kris Jenner non voleva condividere il taxi d'acqua

Secondo quanto riportato sempre da Hickling, ci sono state divergenze anche sul taxi boat di Kris Jenner. Quando la 69enne voleva salire a bordo con il suo compagno Corey Gamble, un membro del personale le avrebbe chiesto: «Vuole andare da sola?».

Mentre la momager stava già posando per le macchine fotografiche dei paparazzi, Gamble avrebbe detto all'assistente: «Vorremmo andare da soli, è quello che vuole Kris».

A quanto pare l'agenzia di eventi aveva pianificato diversamente e la barca avrebbe dovuto accogliere più ospiti. «Cosa ci fai lì? Devi chiarire qualcosa?», ha sibilato Jenner al suo partner un attimo dopo. «Te l'ho detto: voglio andarci da sola».

Bill Gates è andato al museo

Ci sono anche celebrità che amano le cose normali: Bill Gates ha approfittato del suo viaggio a Venezia per visitare le Gallerie dell'Accademia d'arte e vedere una mostra di opere di Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer e Michelangelo.

Secondo «Vanity Fair», il fondatore di Microsoft si è messo in coda come tutti gli altri visitatori, insieme alla compagna Paula Hurd e a cinque dipendenti, ma senza guardie del corpo.

A quanto pare, il miliardario statunitense non ha voluto alcun trattamento speciale e avrebbe pagato i biglietti come di consueto.

L'attivista Tommaso Cacciari: «Non c'è posto per Bezos»

Tommaso Cacciari, veneziano e attivista, non è un fan del matrimonio. Pur non essendo fondamentalmente contrario alle nozze delle celebrità, ha comunque lanciato la campagna «No Space for Bezos».

La sua accusa: Venezia sta diventando un parco giochi per i super-ricchi, mentre i locali possono a malapena permettersi la loro città. Cacciari ha coordinato diverse iniziative popolari contro il turismo. Il 47enne ha dichiarato al quotidiano «Tages-Anzeiger» che la città sta affondando nel turismo.

Gli attivisti che lavorano con lui hanno appeso striscioni ai campanili delle chiese e alle gru edilizie nel periodo precedente ai festeggiamenti. In Piazza San Marco è stato srotolato un manifesto di 400 metri quadrati che recitava: «Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio puoi pagare più tasse».