Ecco perché «Pretty Woman» ormai non è più attuale

«Pretty Woman» è invecchiato male Julia Roberts e Richard Gere hanno interpretato una coppia improbabile in «Pretty Woman». Immagine: Touchstone L'attrice Dey Young è solo una delle tante bionde del film. Immagine: Touchstone Edward non tratta esattamente il personale dell'hotel con molto rispetto (anche al telefono). Immagine: Touchstone Nonostante i difetti oggi evidenti, la storia d'amore rimane una delle migliori di Hollywood. Immagine: Touchstone

La storia d'amore più famosa e romantica che Hollywood abbia mai prodotto è forse quella tra Julia Roberts e Richard Gere in «Pretty Woman». Ma avete provato a riguardare il film, uscito nel 1990, di recente?

F. Tschamper Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te «Pretty Woman», uscito nel 1990, viene criticato per i suoi stereotipi di genere obsoleti e per il comportamento accondiscendente di Edward.

Il film, che mostra la donna debole che viene salvata dall'uomo ricco, è considerato un cliché problematico.

Le commedie romantiche spesso «invecchiano male» e non riescono a restare in linea con i valori moderni. Mostra di più

Una sera, dopo essersi perso per le strade di Los Angeles, l'investitore finanziario Edward (interpretato da Richard Gere) incontra la prostituta Vivian (Julia Roberts). La donna lo aiuta a ritornare in albergo, dove trascorrono la notte insieme. Il giorno dopo, lui decide di assumerla come sua accompagnatrice per una settimana.

Inizia così una delle più belle e romantiche storie d'amore che Hollywood abbia mai scritto. O forse non è davvero così? Meglio chiarire alcune cose.

Edward non era esattamente un gentiluomo: quando vedeva il personale dell'hotel lanciava sempre degli sguardi sprezzanti, mentre al ristorante ordinava lui per Vivian, come se lei non fosse in grado di farlo o per farle capire chi è che comandava.

È sorprendente anche come vengano mostrate le altre donne del film: le bionde, ad esempio, sono tutte rappresentate come delle vere stupide. Una coincidenza? Probabilmente no.

Cliché sociale obsoleto della donna debole, da salvare

Il film, in sostanza, consolida il cliché sociale, ormai obsoleto, della donna debole che deve essere salvata e protetta dall'uomo forte, bianco e ricco. O, come dice Vivian, di essere «portata fuori dalla torre come Raperonzolo».

Dal punto di vista odierno, molte scene - che ormai sono state girate più di 30 anni fa - non possono più essere guardate con la coscienza pulita, anche se all'epoca i registi non hanno fatto nulla di sbagliato.

Un altro esempio: «Harry ti presento Sally»

Per fare un altro esempio, in «Harry ti presento Sally» del 1989 (quindi contemporaneo a «Pretty Woman») si mette in scena l'idea secondo cui uomini e donne non possono essere amici, cosa che ormai non si può nemmeno più considerare attuale.

Insomma, viene da dire che forse, in generale, le commedie romantiche invecchiano peggio dei film di altri generi.

Nel senso che con tutti i cambiamenti che ci sono nella società, negli anni, cambiano ovviamente anche i temi e le idee che vengono messe su una pellicola, lasciando un po' perplessi quando se ne guarda una del passato.