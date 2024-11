Ecco perché re Carlo si prende gioco del principe Harry

Un esperto di aristocrazia britannica sostiene che da tempo re Carlo ha paura di parlare con il figlio minore Harry. Imago images/APress

Re Carlo ha fatto commenti su un possibile incontro con Harry. Anche se stava scherzando, la dichiarazione sembra indicare una perdita di fiducia tra padre e figlio.

Hai fretta? blue News riassume per te Al principe Harry non piace di certo sentirselo dire: suo padre, re Carlo, avrebbe scherzato su un incontro fallito con il figlio più giovane.

Secondo l'esperto della famiglia reale Tom Quinn, quando Carlo ha saputo che Harry aveva intenzione di recarsi a Londra per gli Invictus Games dello scorso mese di maggio, avrebbe scherzato dicendo che avrebbe dovuto prima perquisire suo figlio «per vedere se voleva registrare la conversazione». Mostra di più

I rapporti tra re Carlo e il figlio minore, il principe Harry, sono tesi da quando quest'ultimo si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle nel 2020, e con la successiva pubblicazione di dettagli sulla famiglia nella sua biografia «Spare - Il minore».

Il 40enne ha visto suo padre per l'ultima volta all'inizio del 2024, quando si era recato in Inghilterra dopo che Sua Maestà aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro. L'incontro è stato breve e da allora non ci sono stati altri colloqui tra i due.

A maggio il duca di Sussex si è recato nuovamente nella capitale britannica, ma un incontro col papà non si è concretizzato.

Carlo teme che il figlio registri le loro conversazioni?

L'esperto della famiglia reale Tom Quinn sostiene sul «Mirror», che all'epoca Carlo ha detto di temere che Harry potesse registrare la conversazione tra loro.

«Quando ha saputo che suo figlio aveva intenzione di andare a Londra per gli Invictus Games a maggio, ha scherzato sul fatto che se lo avesse visto, avrebbe dovuto prima perquisirlo per vedere se voleva registrare la conversazione», ha raccontato Quinn.

Anche se il reale avrebbe scherzato, secondo l'esperto, potrebbe esserci un barlume di verità dietro l'affermazione, o è almeno un'indicazione della fiducia persa fra i due.

Il re non chiude occhio per colpa di Meghan

La stampa britannica afferma che oltre al principe, anche la moglie farebbe passare notti insonni al regnante. Sempre stando a Quinn, il monarca britannico teme che la 43enne possa presto pubblicare la propria biografia.

Il sollievo a Kensington Palace e Clarence House sarebbe stato grande quando Harry ha respinto l'idea di un possibile secondo libro biografico.

Adesso l'attenzione si è spostata sui possibili progetti di Meghan. «Carlo teme che tutto ciò che dice al figlio possa finire in un libro», afferma l'esperto.

Quest'ultimo ritiene inoltre che la moglie del secondogenito della famiglia reale britannica potrebbe pubblicare le sue memorie per aumentare ulteriormente il profilo del suo marchio di lifestyle «American Riviera Orchard».