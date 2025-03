Il rapper Marracash, all'anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, ha nuovamente affrontato il tema dei Ferragnez, analizzando la loro relazione. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Nel suo nuovo podcast, Marracash esprime critiche severe nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez, definendo la loro storia d'amore una «truffa».

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo nuovo podcast Marracash ha espresso critiche nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez.

«Al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… la truffa lì era la storia d’amore».

«Vendere ai ragazzi un concetto d’amore che non esiste o che comunque è molto più sfaccettato, molto più complesso, è criminale», ha detto il rapper italiano.

Al momento, né Chiara Ferragni né Fedez hanno risposto alle insinuazioni di Marracash. Mostra di più

Marracash ha recentemente attirato l'attenzione con il suo nuovo podcast, «Fuori dalla Bolla», dove ha espresso critiche nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez.

Il rapper, che in passato ha già avuto dissapori con il collega, ha nuovamente affrontato il tema dei Ferragnez, analizzando la loro relazione.

Durante una delle puntate del podcast, come riportato anche da «Novella 2000» Marracash ha dichiarato: «Al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… la truffa lì era la storia d’amore. La vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo, è vendere. Io trovo quella cosa lì criminale».

«Vendere ai ragazzi un concetto d’amore che non esiste o che comunque è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile. La gente dovrebbe impararlo anche per non avere delle aspettative altissime».

Continuando il suo discorso ha poi aggiunto: «Tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere e che non ha, perché non esiste nella realtà e non lo è neanche la loro. Lo sappiamo tutti. Quella cosa lì è tipo criminalità subdola che non ha a che fare con i soldi e che però a me personalmente mi indigna di più».

Al momento, né Ferragni né Fedez hanno risposto alle insinuazioni di Marracash, e non è chiaro se decideranno di farlo in futuro.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.