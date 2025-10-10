La cantante statunitense Taylor Swift (foto d'archivio). KEYSTONE

Taylor Swift ha spiegato perché ha deciso di non esibirsi all'halftime show del Super Bowl. Ospite del «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», la popstar ha confessato che la scelta ha a che fare con il suo fidanzato Travis Kelce, giocatore dei Kansas City Chiefs della NFL.

Taylor Swift ha sorpreso molti rifiutando l'invito della National Football League (NFL) a esibirsi durante l'halftime show del Super Bowl, un evento di grande prestigio negli Stati Uniti.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», la cantante ha spiegato al «Tonight Show» di Jimmy Fallon che la sua decisione è stata influenzata dalla sua relazione con Travis Kelce, giocatore dei Kansas City Chiefs.

«Non ha nulla a che vedere con Travis. Lui sarebbe felicissimo se lo facessi. È solo che ci sono troppo dentro ora», ha dichiarato la popstar, sottolineando quanto sia coinvolta nella vita personale e professionale del suo fidanzato.

Un lungo corteggiamento, ma...

L'attesa per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl è sempre altissima, e prima che la NFL annunciasse Bad Bunny come protagonista dell'evento del 9 febbraio a Santa Clara, in California, il nome di Swift era tra i più discussi.

Con il suo nuovo album, «The Life of a Showgirl», appena pubblicato, sembrava avere tutte le carte in regola per esibirsi, grazie anche al suo legame con il mondo del football attraverso il compagno.

La NFL ha corteggiato a lungo la popstar, con il commissario Roger Goodell che ha espresso pubblicamente il desiderio di vederla sul palco. Durante un talk show, Goodell ha detto: «Ci piacerebbe avere Taylor a suonare. È un talento speciale, e ovviamente sarebbe la benvenuta in ogni momento».

Ha anche scherzato sul fatto che Jay-Z, che coordina la direzione artistica dello spettacolo, potrebbe aiutarlo a convincerla.

«Lui mette a rischio la sua vita e io penso alla coreografia?»

Come detto, allo show di Fallon, Swift ha spiegato le sue motivazioni, evidenziando il suo legame con Kelce e l'impatto che ha sulla sua vita.

«Sono innamorata di un ragazzo che pratica quello sport su quel campo. È come una partita a scacchi violenta. Sono gladiatori senza spade. È pericoloso», ha detto.

E ha aggiunto: «Per tutta la stagione sono concentrata su quello che quell'uomo fa sul campo. Riesci a immaginare che lui è là fuori ogni settimana, mettendo a rischio la sua vita, praticando questo sport molto pericoloso, molto stressante e molto intenso, mentre io penso: chissà quale coreografia dovrei fare?»

Con queste parole, la cantante ha chiarito quindi perché non si esibirà al Super Bowl di quest'anno, preferendo sostenere Kelce e i Kansas City Chiefs da spettatrice. La sua attenzione è tutta per il compagno e le sue sfide sul campo, mentre il Super Bowl si prepara al suo spettacolo senza di lei.

La storia d'amore tra Swift e Kelce è stata seguita con interesse dai fan, culminando con l'annuncio del loro fidanzamento su Instagram il 26 agosto 2025. La coppia ha condiviso la notizia con un post congiunto.